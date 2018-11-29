prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2018, 10:56

Published 29 ноября 2018, 10:56

Modified 29 мая 2023, 09:36

Updated 29 мая 2023, 09:36

Красноярцев зовут на встречу с современными композиторами

29 ноября 2018, 10:56

Красноярцы могут вживую послушать произведения современных композиторов со всей России и лично пообщаться с выдающимися музыковедами, композиторами и дирижерами. Творческие встречи состоятся в рамках IV Сибирского фестиваля современной музыки, который пройдет с 30 ноября по 16 декабря.

На фестиваль приедут композиторы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерово, Вологды и других городов России, а также гости из Испании, США и Италии.

Гостей фестиваля ждут концерты симфонической, камерной и хоровой музыки, выступление Красноярского филармонического оркестра. В рамках фестиваля можно будет услышать лучшие произведения современной музыки.

Услышанное красноярцы смогут обсудить с композиторами и музыковедами. Так, 1 декабря состоится творческая встреча с заслуженным деятелем искусств, музыковед и лауреатом премии Союза композиторов имени Шостаковича Анатолием Цукером.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся конкурсные прослушивания и финальный концерт V Открытого краевого конкурса юных исполнителей сочинений композиторов Красноярья. Юные музыканты будут исполнять произведения композиторов XX-XXI веков.

Организаторами фестиваля являются краевой Дом искусств и региональное отделение «Союза композиторов России» при поддержке краевого министерства культуры и Союза композиторов России. Подробная программа фестиваля здесь.

#Сергей Ошаров#Культура#Новости
Подпишитесь