Красноярцев зовут на встречу с современными композиторами

Красноярцы могут вживую послушать произведения современных композиторов со всей России и лично пообщаться с выдающимися музыковедами, композиторами и дирижерами. Творческие встречи состоятся в рамках IV Сибирского фестиваля современной музыки, который пройдет с 30 ноября по 16 декабря.

На фестиваль приедут композиторы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерово, Вологды и других городов России, а также гости из Испании, США и Италии.

Гостей фестиваля ждут концерты симфонической, камерной и хоровой музыки, выступление Красноярского филармонического оркестра. В рамках фестиваля можно будет услышать лучшие произведения современной музыки.

Услышанное красноярцы смогут обсудить с композиторами и музыковедами. Так, 1 декабря состоится творческая встреча с заслуженным деятелем искусств, музыковед и лауреатом премии Союза композиторов имени Шостаковича Анатолием Цукером.