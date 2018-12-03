Инспектор ДПС сам отвез в больницу женщину с ребенком после аварии

В Емельяновском районе сотрудник ДПС оперативно доставил в больницу женщину и ее дочь, которые пострадали в аварии на трассе.





Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, к ним поступило сообщение о ДТП на глубоком обходе Красноярска, после чего на место прибыл экипаж ДПС. Как оказалось, на трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик МАЗ. 33-летний водитель иномарки сообщил, что его пятилетняя дочь и жена получили травмы и нуждаются в срочной медицинской помощи.

Тогда капитан полиции Алексей Шахматов решил самостоятельно доставить пострадавших в больницу. Он включил спецсигналы на патрульном автомобиле, после чего отвез мать и ребенка в медучреждение. На кадрах с видеорегистратора инспектор успокаивает плачущих пассажиров и помогает девочке выйти из машины.