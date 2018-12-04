«МИР Сибири» пройдет в Красноярске

Posted 4 декабря 2018, 10:24
Published 4 декабря 2018, 10:24
Modified 29 мая 2023, 09:36
Updated 29 мая 2023, 09:36
Фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в 2019 году впервые пройдет в Красноярске. Его устраивают на время Универсиады — с 3 по 5 марта.
Площадки фестиваля будут располагаться в МВДЦ «Сибирь». В программе — мастер-классы по музыке и разным видам творчества, экскурсии по «Музею рубанка», экспозиция которого будет специально доставлена из Енисейска, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства.
Еще на фестивале выступят музыканты, среди которых Нейромонах Феофан, Инна Желанная, Сергей Старостин, группа Хуун-Хуур-Ту и другие. Подробности можно узнать тут.
В паблике фестиваля уточнили, что летний фестиваль «МИР Сибири» в Шушенском тоже состоится.