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Posted 4 декабря 2018, 10:24

Published 4 декабря 2018, 10:24

Modified 29 мая 2023, 09:36

Updated 29 мая 2023, 09:36

«МИР Сибири» пройдет в Красноярске

4 декабря 2018, 10:24

Фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в 2019 году впервые пройдет в Красноярске. Его устраивают на время Универсиады — с 3 по 5 марта. 

Площадки фестиваля будут располагаться в МВДЦ «Сибирь». В программе — мастер-классы по музыке и разным видам творчества, экскурсии по «Музею рубанка», экспозиция которого будет специально доставлена из Енисейска, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. 

Еще на фестивале выступят музыканты, среди которых Нейромонах Феофан, Инна Желанная, Сергей Старостин, группа Хуун-Хуур-Ту и другие. Подробности можно узнать тут

В паблике фестиваля уточнили, что летний фестиваль «МИР Сибири» в Шушенском тоже состоится. 

#Нарина Георгян#Город#Новости
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