В Бурятии устроили митинг против выхода из состава Сибири. Вместо чиновников к протестующим вышла полиция

Posted 4 декабря 2018, 07:43
Published 4 декабря 2018, 07:43
Modified 29 мая 2023, 09:36
Updated 29 мая 2023, 09:36
Жители Бурятии вышли на несанкционированный митинг к зданию парламента. Как сообщает Тайга.инфо, они выступили против присоединения региона к Дальневосточному федеральному округу, а также против вырубки деревьев на берегу Байкала.
Участники митинга считают, что Бурятию перевели в состав ДВФО для Китая:
«Байкальская природная территория должна остаться за коренными жителями республики. Перевод в Дальневосточный федеральный округ предназначен для того, чтобы жители Китая приезжали сюда без визы и арендовали территорию».
К протестующим вышел пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев и сообщил, что глава республики проведет с ними встречу. После этого, пишет Тайга.инфо, участников пригласили в зал под предлогом общения с чиновниками, но там их встретили полицейские и составили административные протоколы.