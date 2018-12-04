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Posted 4 декабря 2018, 07:43

Published 4 декабря 2018, 07:43

Modified 29 мая 2023, 09:36

Updated 29 мая 2023, 09:36

В Бурятии устроили митинг против выхода из состава Сибири. Вместо чиновников к протестующим вышла полиция

4 декабря 2018, 07:43

Жители Бурятии вышли на несанкционированный митинг к зданию парламента. Как сообщает Тайга.инфо, они выступили против присоединения региона к Дальневосточному федеральному округу, а также против вырубки деревьев на берегу Байкала.

  • В начале ноября президент Владимир Путин вывел Бурятию и Забайкальский край из Сибирского федерального округа и включил их в состав Дальневосточного федерального округа. Глава Бурятии Алексей Цыденов говорил, что присоединение региона к ДВФО «дает дополнительные стимулы для развития территории».
  • Жители Бурятии создали две петиции против вхождения в ДВФО, которые суммарно подписали более 11 тысяч человек.

Участники митинга считают, что Бурятию перевели в состав ДВФО для Китая:

«Байкальская природная территория должна остаться за коренными жителями республики. Перевод в Дальневосточный федеральный округ предназначен для того, чтобы жители Китая приезжали сюда без визы и арендовали территорию».

К протестующим вышел пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев и сообщил, что глава республики проведет с ними встречу. После этого, пишет Тайга.инфо, участников пригласили в зал под предлогом общения с чиновниками, но там их встретили полицейские и составили административные протоколы. 

#Полина Бородкина#Общество#Новости
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