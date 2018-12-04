В Бурятии устроили митинг против выхода из состава Сибири. Вместо чиновников к протестующим вышла полиция

К протестующим вышел пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев и сообщил, что глава республики проведет с ними встречу. После этого, пишет Тайга.инфо, участников пригласили в зал под предлогом общения с чиновниками, но там их встретили полицейские и составили административные протоколы.