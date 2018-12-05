Больше половины опрошенных красноярцев не считает коллег командой

12% опрошенных рассказали, что их нынешний коллектив способен удержать их от ухода на другую работу. 43% отметили, что профессиональный рост для них важнее. 45% красноярцев затруднились ответить, какой выбор они бы сделали. Также опрос показал, что на 21% жителей города атмосфера в коллективе не влияет, а 79% респондентов отметили, что у них пропадает желание работать в компании, где есть конфликты между сотрудниками.