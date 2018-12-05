Больше половины опрошенных красноярцев не считает коллег командой

Posted 5 декабря 2018, 05:54
Published 5 декабря 2018, 05:54
Modified 29 мая 2023, 09:36
Updated 29 мая 2023, 09:36
Меньше половины опрошенных жителей Красноярска считает свой рабочий коллектив командой, сообщает портал Зарплата.ру.
Специалисты портала провели опрос 980 красноярцев и выяснили, что 47% опрошенных считают свой коллектив на работе командой, тогда как 15% недовольны своим коллективом. 38% участников опроса назвали слово «команда» слишком громким и предпочитают термин «коллеги». 42% жителей Красноярска готовы помогать своим коллегам и прикрывать их перед начальством, а 51% помогут только в том случае, если их об этом попросят. Количество тех, кто откажет в помощи, значительно меньше — 7%.
12% опрошенных рассказали, что их нынешний коллектив способен удержать их от ухода на другую работу. 43% отметили, что профессиональный рост для них важнее. 45% красноярцев затруднились ответить, какой выбор они бы сделали. Также опрос показал, что на 21% жителей города атмосфера в коллективе не влияет, а 79% респондентов отметили, что у них пропадает желание работать в компании, где есть конфликты между сотрудниками.