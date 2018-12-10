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Posted 10 декабря 2018, 02:12

Published 10 декабря 2018, 02:12

Modified 29 мая 2023, 09:36

Updated 29 мая 2023, 09:36

В заброшенном здании Канска нашли повешенных котов

10 декабря 2018, 02:12

Жители Канска нашли в заброшенном здании двух повешенных котов. Пост очевидцев на выходных опубликовали в местном паблике «ЧП Канск».

Трупы животных были обнаружены в одной из построек в 1-м военном городке. 

«Я был в шоке. Отчего люди такие жестокие? Что за дурость творится в мире. Я не могу быть уверен, кто это сделал — взрослый или ребенок, но хочу довести до вашего сведения. Родители, не разрешайте своим детям ходить по заброшенным сооружениям, так как там могут быть садисты», — написал очевидец.

В комментариях местная жительница предположила, что к убийству животных могут быть причастны дети, проживающие в общежитиях неподалеку. В полиции сейчас проводится проверка. 

#Нарина Георгян#Происшествия#Новости
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