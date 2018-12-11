Учителям и врачам могут запретить получать любые подарки — кроме цветов и канцелярии

Posted 11 декабря 2018, 02:40
Published 11 декабря 2018, 02:40
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
Российским врачам и учителям могут запретить получать подарки. Министерство труда внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Директор департамента в сфере противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак сообщил РИА Новости, что работникам больниц и школ могут в том числе запретить получать конфеты и алкоголь.
Согласно Гражданскому кодексу, сейчас работникам культуры, образования и здравоохранения нельзя дарить подарок дороже трех тысяч рублей. Нововведения, поясняет Баснаков, предполагают запрет на получение любых подарков, кроме цветов, канцелярской печатной продукции и наград.
«Мы предлагаем установить, что служащий должен сдать подарок вне зависимости от его стоимости, даже если он получен на официальном мероприятии <...> То есть получается, что вне зависимости от того, протокольное мероприятие, непротокольное, если цветы принесли, то чиновник может их взять, если блокнот, календарь — тоже может взять, а все остальное он брать не имеет права».
Предлагаемые ограничения касаются учреждений, предприятий и структур, которые финансируются из бюджета, — сотрудники должны будут сообщать работодателю о подарках. За нарушение дисциплинарная ответственность: замечание, выговор или увольнение. Принять законопроект могут в середине 2019 года.