Учителям и врачам могут запретить получать любые подарки — кроме цветов и канцелярии

Российским врачам и учителям могут запретить получать подарки. Министерство труда внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Директор департамента в сфере противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак сообщил РИА Новости, что работникам больниц и школ могут в том числе запретить получать конфеты и алкоголь.