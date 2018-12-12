СМИ: полицейским запретили ходить на концерты, где музыканты выступают против власти

Российским полицейским запретили посещать концерты рок- и рэп-исполнителей, которые в своих текстах «пропагандируют анархизм» и выступают против органов государственной власти. Как сообщает URA.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, такое указание, подписанное министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, уже направлено в большинство отделений полиции России.