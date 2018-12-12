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Posted 12 декабря 2018, 02:11

Published 12 декабря 2018, 02:11

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

СМИ: полицейским запретили ходить на концерты, где музыканты выступают против власти

12 декабря 2018, 02:11

Российским полицейским запретили посещать концерты рок- и рэп-исполнителей, которые в своих текстах «пропагандируют анархизм» и выступают против органов государственной власти. Как сообщает URA.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, такое указание, подписанное министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, уже направлено в большинство отделений полиции России.

«Нам довели под подпись, что сотрудникам запрещено посещать концерты рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии. Пояснили, что за нарушение будут наказывать, вплоть до увольнения», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что список запрещенных музыкантов еще не составлен. Сотрудники правоохранительных органов пока не знают, последует ли какое-то наказание, если песни оппозиционно настроенных исполнителей будут обнаружены на их страницах в соцсетях.

  • В последнее время в российских регионах участились случаи отмены концертов под различными предлогами. 
  • В Красноярске, например, переносили выступление Элджея, музыкантов IC3PEAK вызывали в центр «Э», а выступление молодежной группы «Френдзона» отменили совсем — прокуратура нашла в текстах пропаганду суицида и однополых связей. 
#Полина Бородкина#Общество#Новости
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