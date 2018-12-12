СМИ: полицейским запретили ходить на концерты, где музыканты выступают против власти

Posted 12 декабря 2018, 02:11
Published 12 декабря 2018, 02:11
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
Российским полицейским запретили посещать концерты рок- и рэп-исполнителей, которые в своих текстах «пропагандируют анархизм» и выступают против органов государственной власти. Как сообщает URA.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, такое указание, подписанное министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, уже направлено в большинство отделений полиции России.
«Нам довели под подпись, что сотрудникам запрещено посещать концерты рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии. Пояснили, что за нарушение будут наказывать, вплоть до увольнения», — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что список запрещенных музыкантов еще не составлен. Сотрудники правоохранительных органов пока не знают, последует ли какое-то наказание, если песни оппозиционно настроенных исполнителей будут обнаружены на их страницах в соцсетях.