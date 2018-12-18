Санта-Клаус забрался на красноярскую елку и попал на страницы зарубежных изданий

Posted 18 декабря 2018, 07:34
Published 18 декабря 2018, 07:34
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
Фотография с Сантой-Клаусом, который забирается на елку на острове Татышев, попала в крупные зарубежные издания. Снимок сделал фотограф из Красноярска Илья Наймушин для информационного агентства Reuters.
Кадры с Сантой разместили на своих сайтах такие издания как The Times, The Wall Street Journal, BBC, Oman Daily Observer, Die Welt (Германия), Press TV (Иран) и другие. Кроме того, фотография из Красноярска появилась в одном из старейших журналов США The Atlantic.
Илья Наймушин рассказал, что сделал фотографию во время монтажа новогодней иллюминации. Одного из рабочих специально для фотосессии нарядили Сантой.