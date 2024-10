Санта-Клаус забрался на красноярскую елку и попал на страницы зарубежных изданий

Фотография с Сантой-Клаусом, который забирается на елку на острове Татышев, попала в крупные зарубежные издания. Снимок сделал фотограф из Красноярска Илья Наймушин для информационного агентства Reuters.

Кадры с Сантой разместили на своих сайтах такие издания как The Times, The Wall Street Journal, BBC, Oman Daily Observer, Die Welt (Германия), Press TV (Иран) и другие. Кроме того, фотография из Красноярска появилась в одном из старейших журналов США The Atlantic.