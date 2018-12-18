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Posted 18 декабря 2018, 07:34

Published 18 декабря 2018, 07:34

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Санта-Клаус забрался на красноярскую елку и попал на страницы зарубежных изданий

18 декабря 2018, 07:34

Фотография с Сантой-Клаусом, который забирается на елку на острове Татышев, попала в крупные зарубежные издания. Снимок сделал фотограф из Красноярска Илья Наймушин для информационного агентства Reuters.

Кадры с Сантой разместили на своих сайтах такие издания как The Times, The Wall Street Journal, BBC, Oman Daily Observer, Die Welt (Германия), Press TV (Иран) и другие. Кроме того, фотография из Красноярска появилась в одном из старейших журналов США The Atlantic.

Илья Наймушин рассказал, что сделал фотографию во время монтажа новогодней иллюминации. Одного из рабочих специально для фотосессии нарядили Сантой. 

  • Елка на острове Татышев (сейчас ее собирают) станет самой высокой в России — ее высота будет достигать 55 метров. Открытие елки пройдет 26 декабря.
#Нарина Георгян#Истории#Новости
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