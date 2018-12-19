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Posted 19 декабря 2018, 03:01

Published 19 декабря 2018, 03:01

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Свадебный кортеж перекрыл движение на Николаевском мосту. Полиция начала проверку

19 декабря 2018, 03:01

Свадебный кортеж перекрыл движение на Николаевском мосту, такое видео опубликовали в соцсетях. 

Судя по видео, все происходило днем 18 декабря. На кадрах видно, как из свадебного кортежа выезжает внедорожник и становится перед остальными автомобилями, блокируя тем самым движение на мосту. После водитель внедорожника начинает ехать задом. Участники кортежа тем временем снимают все происходящее на видео и переговариваются из окон.

«Давайте пожелаем молодоженам сибирского здоровья и кавказского долголетия. Нам ведь специально для этого мост построили? Да? Отличная новая красноярская традиция такая: сочетаешься узами брака —  обязательно перекрой мост», — говорится в описании видео.

В комментариях под видео раскритиковали участников кортежа, а в пресс-службе городской полиции «ПМ» сообщили, что по данному факту уже проходит проверка.

#Полина Бородкина#Город#Новости
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