Свадебный кортеж перекрыл движение на Николаевском мосту. Полиция начала проверку

Судя по видео, все происходило днем 18 декабря. На кадрах видно, как из свадебного кортежа выезжает внедорожник и становится перед остальными автомобилями, блокируя тем самым движение на мосту. После водитель внедорожника начинает ехать задом. Участники кортежа тем временем снимают все происходящее на видео и переговариваются из окон.