Свадебный кортеж перекрыл движение на Николаевском мосту. Полиция начала проверку

Posted 19 декабря 2018, 03:01
Published 19 декабря 2018, 03:01
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
Свадебный кортеж перекрыл движение на Николаевском мосту, такое видео опубликовали в соцсетях.
Судя по видео, все происходило днем 18 декабря. На кадрах видно, как из свадебного кортежа выезжает внедорожник и становится перед остальными автомобилями, блокируя тем самым движение на мосту. После водитель внедорожника начинает ехать задом. Участники кортежа тем временем снимают все происходящее на видео и переговариваются из окон.
«Давайте пожелаем молодоженам сибирского здоровья и кавказского долголетия. Нам ведь специально для этого мост построили? Да? Отличная новая красноярская традиция такая: сочетаешься узами брака — обязательно перекрой мост», — говорится в описании видео.
В комментариях под видео раскритиковали участников кортежа, а в пресс-службе городской полиции «ПМ» сообщили, что по данному факту уже проходит проверка.