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Posted 21 декабря 2018, 06:08

Published 21 декабря 2018, 06:08

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

«Папа ушел, может, мы не подведем»: для 15-летней девочки с ДЦП ищут деньги на реабилитацию

21 декабря 2018, 06:08

Красноярский благотворительный фонд «Добро24» ищет деньги на реабилитацию 15-летней Маши Харламовой из Барнаула. У подростка ДЦП — интеллект Маши сохранился, и она учится наравне со всеми, но вместе с этим девочка не может ходить. Она может передвигаться только с чьей-либо помощью. О сборе средств рассказала в фейсбуке пресс-секретарь фонда Ольга Абанцева.

«Когда ты не потешный малыш, пожертвования капают таким тоненьким ручейком, что даже у меня в ванной кран протекает энергичнее, — пишет Ольга. — Это наша Маша. У Маши сохранный интеллект, она учится в обычной школе по обычной программе, ее только тело подводит — не ходят ноги. И возраст теперь еще: никто в пятнадцать не такой умильный, как малыши. Машу и так подвел папа. Как и большинство отцов детей-инвалидов, он просто свалил. Может быть, у нас получится Машу не подвести».

Реабилитацию Маша может пройти в центре физического развития Барнаула, но для этого нужно 43 тысячи рублей. Сейчас фонду удалось собрать уже 38 тысяч от нужной суммы.

Мама Маши просит помощь для оплаты лечебной физкультуры: «Постоянно заниматься ЛФК очень важно для дочери, у нас всего несколько лет, чтобы улучшить ситуацию. Но мы не можем себе позволить платную реабилитацию».

Как помочь Маше, смотрите здесь.

#Сергей Ошаров#Общество#Новости
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