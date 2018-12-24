Бывшего и.о. губернатора Красноярского края обвинили в растрате при строительстве космодрома

По информации ИА «Запад24», дело о растрате при строительстве космодрома было возбуждено еще в 2015 году, а в марте 2016 Ашлапов был помещен под домашний арест. После нескольких месяцев ареста меру пресечения изменили на подписку о невыезде. В счет погашения предполагаемого ущерба на имущество экс-чиновника, в составе которого находились квартиры, жилые дома и участки в Москве и Красноярске, наложили арест. Позже Ашлапова вновь поместили под домашний арест.