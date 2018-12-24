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Posted 24 декабря 2018, 06:20

Published 24 декабря 2018, 06:20

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Бывшего и.о. губернатора Красноярского края обвинили в растрате при строительстве космодрома

24 декабря 2018, 06:20

Николая Ашлапова, бывшего исполняющего обязанности губернатора Красноярского края (2002 год) и экс-топ-менеджера Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой), обвинили в растрате бюджетных денег при строительстве объектов космодрома Восточный. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд, сообщает «Коммерсант».

Ашлапова обвиняют в растрате денег, выделенных его структуре ЗАО «Аэродромы мосты дороги» на строительство водозаборных сооружений космодрома Восточный. В общей сложности с этой компанией был заключен контракт на 1,9 млрд рублей, часть из которых выдали авансом. Именно из аванса, по версии следствия, были похищены 140 миллионов.

Николай Ашлапов является фигурантом и более громкого дела, в котором речь идет о хищении более 1,7 млрд рублей при реконструкции аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. Следствие по этому делу все еще продолжается, но, по информации «Коммерсанта», тоже близится к завершению.

По информации ИА «Запад24», дело о растрате при строительстве космодрома было возбуждено еще в 2015 году, а в марте 2016 Ашлапов был помещен под домашний арест. После нескольких месяцев ареста меру пресечения изменили на подписку о невыезде. В счет погашения предполагаемого ущерба на имущество экс-чиновника, в составе которого находились квартиры, жилые дома и участки в Москве и Красноярске, наложили арест. Позже Ашлапова вновь поместили под домашний арест.

#Сергей Ошаров#Криминал#Новости
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