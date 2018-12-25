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Posted 25 декабря 2018, 06:56

Published 25 декабря 2018, 06:56

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Фейерверк, световые качели и горки: завтра в Красноярске откроют главную елку

25 декабря 2018, 06:56

Завтра, 26 декабря, в восточной части острова Татышев откроют главную елку Красноярска. Она станет самой высокой в России — ее высота будет достигать 55 метров. Елку украсят светодиодными пиксельными экранами, которые будут работать по 20 светодинамическим сценариям. 

Как сообщили в мэрии, с 16:30 будут работать интерактивные площадки. В 18:00 пройдет праздничное открытие елки, а после запланирован яркий фейерверк и концертная программа.

Здесь же откроют ледовый городок, в основу которого легло путешествие по Сибири. Его главными символами станут реки, горы, леса и сам Красноярск. В городке расположатся горки, интерактивные локации, световые качели, ледово-световые композиции и многое другое. Еще на острове обустроили другие локации — аллея звезд, зеркальный тоннель, волшебный лес, лабиринт и горки, которые имеют светящийся интерактивный скат и контур. 

  • Всего в этом году новогодние елки установят на тринадцати площадках. Список всех мест можно посмотреть здесь.
#Нарина Георгян#Город#Новости
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