Фейерверк, световые качели и горки: завтра в Красноярске откроют главную елку

Завтра, 26 декабря, в восточной части острова Татышев откроют главную елку Красноярска. Она станет самой высокой в России — ее высота будет достигать 55 метров. Елку украсят светодиодными пиксельными экранами, которые будут работать по 20 светодинамическим сценариям.

Как сообщили в мэрии, с 16:30 будут работать интерактивные площадки. В 18:00 пройдет праздничное открытие елки, а после запланирован яркий фейерверк и концертная программа.



Здесь же откроют ледовый городок, в основу которого легло путешествие по Сибири. Его главными символами станут реки, горы, леса и сам Красноярск. В городке расположатся горки, интерактивные локации, световые качели, ледово-световые композиции и многое другое. Еще на острове обустроили другие локации — аллея звезд, зеркальный тоннель, волшебный лес, лабиринт и горки, которые имеют светящийся интерактивный скат и контур.