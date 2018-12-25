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Posted 25 декабря 2018, 12:30

Published 25 декабря 2018, 12:30

Modified 29 мая 2023, 09:15

Updated 29 мая 2023, 09:15

«Маленькая колдунья» (6+) в театре Пушкина — зачем и с кем идти? Очень короткая рецензия Юрия Богомаза

25 декабря 2018, 12:30

Культурный обозреватель, ведущий телеграм-канала «Чо позырить» Юрий Богомаз оценивает новый спектакль. Время на чтение ≈ 20 секунд.

«Маленькая колдунья» в театре Пушкина по сказке Отфрида Пройслера была поставлена однокурсником Романа Феодори Андреем Черпиным. Непросто театру Пушкина играть на чужом поле, но получился действительно хороший детский спектакль. Не такой стильный и зрелищный, как делают в ТЮЗе, но очень добрый, причем не тошнотворно добрый, а прям в меру... Несложная, но качественная сценография, хороший звук, песенки то из «Монти Пайтона», то из «Четвертой фазы», дурацкие костюмы, даже чумные маски выглядят как-то мило... Ведите детей смело, ближайшие показы 29 декабря и 4-5 января.

фото: Сергей Чивиков

#Редакция «ПМ»#Культура#Гиды
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