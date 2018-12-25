На время Универсиады введут частичный запрет на продажу алкоголя

Posted 25 декабря 2018, 09:28
Published 25 декабря 2018, 09:28
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
Во время проведения Универсиады в Красноярске будет введен круглосуточный запрет на продажу алкогольной продукции. Но не везде, а только в жилых и гостиничных комплексах Универсиады и на прилегающих к ним территориям.
Такое постановление приняло краевое правительство на прошедшем заседании. Согласно постановлению, со 2 по 12 марта в указанных местах розничная продажа алкоголя будет запрещена с 8:00 до 23:00. Поскольку в остальное время алкоголь и так запрещено продавать, то мораторий будет круглосуточным.
Правда, в постановлении есть исключения — спиртное можно будет продавать предприятиям общественного питания, имеющим лицензию на торговлю алкоголем, то есть ресторанам, барам и кафе.