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Posted 25 декабря 2018, 09:28

Published 25 декабря 2018, 09:28

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

На время Универсиады введут частичный запрет на продажу алкоголя

25 декабря 2018, 09:28

Во время проведения Универсиады в Красноярске будет введен круглосуточный запрет на продажу алкогольной продукции. Но не везде, а только в жилых и гостиничных комплексах Универсиады и на прилегающих к ним территориям.

Такое постановление приняло краевое правительство на прошедшем заседании. Согласно постановлению, со 2 по 12 марта в указанных местах розничная продажа алкоголя будет запрещена с 8:00 до 23:00. Поскольку в остальное время алкоголь и так запрещено продавать, то мораторий будет круглосуточным.

Правда, в постановлении есть исключения — спиртное можно будет продавать предприятиям общественного питания, имеющим лицензию на торговлю алкоголем, то есть ресторанам, барам и кафе.

#Сергей Ошаров#Общество#Новости
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