Обвиняемый во взятке глава краевого Росприроднадзора пожаловался на давление сокамерников — убеждают признать вину

Posted 26 декабря 2018, 12:00
Published 26 декабря 2018, 12:00
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
Глава краевого Росприроднадзора Андрей Калинин, который обвиняется в получении взятки, пожаловался на давление со стороны сокамерников — сейчас обвиняемый находится в СИЗО. По словам адвоката Ивана Хорошева, они пытаются склонить Калинина к даче признательных показаний.
«Сокамерники моего подзащитного убеждают его давать признательные показания, сотрудничать со следствием. И дают понять, что у Андрея Викторовича будут проблемы, если он не согласится», — заявил «ПМ» Хорошев.
Адвокат уже отправил заявления в управление Следственного комитета, прокуратуру и ГУФСИН. Хорошев требует от ведомств разобраться в ситуации и обеспечить условия, при которых на его подзащитного не будут оказывать моральное давление.