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Posted 26 декабря 2018, 12:00

Published 26 декабря 2018, 12:00

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Обвиняемый во взятке глава краевого Росприроднадзора пожаловался на давление сокамерников — убеждают признать вину

26 декабря 2018, 12:00

Глава краевого Росприроднадзора Андрей Калинин, который обвиняется в получении взятки, пожаловался на давление со стороны сокамерников — сейчас обвиняемый находится в СИЗО. По словам адвоката Ивана Хорошева, они пытаются склонить Калинина к даче признательных показаний. 

«Сокамерники моего подзащитного убеждают его давать признательные показания, сотрудничать со следствием. И дают понять, что у Андрея Викторовича будут проблемы, если он не согласится», — заявил «ПМ» Хорошев.

Адвокат уже отправил заявления в управление Следственного комитета, прокуратуру и ГУФСИН. Хорошев требует от ведомств разобраться в ситуации и обеспечить условия, при которых на его подзащитного не будут оказывать моральное давление.

  • Андрея Калинина задержали во время получения взятки в размере 300 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы, занимающейся экологическим аудитом. 13 декабря по решению суда Калинин был арестован, ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
#Сергей Ошаров#Общество#Новости
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