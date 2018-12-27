Приставы оштрафовали коллекторов на 1,5 миллиона за угрозы должникам

Например, жительница Красноярска обратилась к приставам с жалобой на микрофинансовую организацию. Как пояснили в управлении, сотрудники фирмы часто звонили должнице и ее друзьям, угрожали навредить ей и оказывали психологическое давление. В итоге против организации составили протокол по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.