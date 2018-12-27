Приставы оштрафовали коллекторов на 1,5 миллиона за угрозы должникам

Posted 27 декабря 2018, 06:20
Published 27 декабря 2018, 06:20
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
В Красноярском крае за 2018 год приставы составили 23 административных протокола в отношении коллекторов, которые угрожали должникам и их родным. Нарушителям назначили штрафы на сумму более 1,5 млн рублей.
Всего с начала года в краевое управление службы судебных приставов поступило более тысячи жалоб на действия коллекторов. Неплательщики жаловались на звонки и сообщения с угрозами, поступавшие не только им самим, но также близким и знакомым.
Например, жительница Красноярска обратилась к приставам с жалобой на микрофинансовую организацию. Как пояснили в управлении, сотрудники фирмы часто звонили должнице и ее друзьям, угрожали навредить ей и оказывали психологическое давление. В итоге против организации составили протокол по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
Сообщать приставам о нарушениях со стороны коллекторов можно по адресу: улица 6-я Полярная, 2. По телефонам: 222-00-21, 222-00-30, 211-02-00 или по электронной почте: [email protected]