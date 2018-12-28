Такая традиция: гид по новогодним елкам Красноярска

Posted 28 декабря 2018, 03:12
Published 28 декабря 2018, 03:12
Modified 29 мая 2023, 09:15
Updated 29 мая 2023, 09:15
Новый год — это что? Правильно: в первую очередь это елка. Именно взмахи ее зеленых лап навевают новогоднее настроение и желание провести новый год еще лучше, чем прошедший. В этом году в Красноярске особенно богато, поэтому в этом гиде мы ограничились пятью елками, пропустить которые никак нельзя.
Елка-рекордсмен. В этом году она обещает стать не только самой высокой в Красноярске, даже не самой высокой в Сибири, а вообще самой длинной в стране. Высота праздничного дерева — 55 метров, что на 25 метров выше елки в Кремле. Правда, в Кремле будет настоящая цельная елка возрастом 100 лет, срубленная в истринском лесничестве, а у нас, по сути, просто металлический каркас, облепленный искусственными ветками. Но ведь наша елка намного экологичней, ее можно будет заново собрать и в следующем году, а кремлевскую после праздников останется только пустить на корм бобрам.
К тому же наша высокая-превысокая ель будет украшена инновационными экранами, запрограммированными аж двадцатью разными способами мигания и мерцания. Кстати, если учесть, что во всем остальном мире елки рождественские, наша в качестве новогодней может считаться самой высокой в мире. Короче, надо ехать и смотреть на самую высокую елку в стране — и гордиться тем, что ты красноярец.
Елка только в этом году, спустя десятилетия, нанесенная на карту красноярского Нового года. Площадь в этом году реконструировали, заставили перголами с качелями и теперь почитают за одно из самых тусовочных мест города. Елку туда поставили, видимо, для закрепления успеха городского пространства. Теперь веселиться, водить хороводы и кататься с горок можно прямо напротив краевой администрации. Что мило. Горок тут, правда, вроде бы не городили, зато залили каток, на котором можно рассекать с видом на спину Ильича.
Кстати, если верить официальной Лениниане, вождь мирового пролетариата любил коньки и учил кататься на них шушенских и красноярских детей.
Фото: vk.com/krasnoyarskrf
Одна из традиционных красноярских елок, последние годы идет в комплекте с «Белой ярмаркой», устроенной медиагруппой «Прима». Ярмарка косплеит традиционные европейские рождественские базары и предлагает прикупить самодельных подарков, погреться у уличного камина, послушать рождественской музыки и вообще настроиться на праздничный лад. Что касается самой елки, то она, по замыслу мэрии, замыкает «елочный треугольник»: Татышев, Революции, Театральная. Что это значит, Еремин его знает, но «елочный треугольник» звучит красиво, и кажется, что здесь по аналогии с Бермудским должны пропасть все 10 дней новогодних праздников.
Фото: stolitca24.ru
Навестить алюминиевую елку нужно, хотя бы исходя из ее былых заслуг перед красноярским новогодьем. Долгое время елка КрАЗа была самой яркой, нарядной и веселой в городе. Теперь, конечно, времена не те, и елка не та, и горки не те, и вообще, с уходом Анатолия Петровича новый год изрядно опоскудел. Но из чувства ностальгии посмотреть на заводскую ель стоит. Все-таки и горки, и гирлянды, и новогодние игрушки, и свечи, и хлопушки на месте.
Фото: КрАЗ
Внесем в наш новогодний маршрут немного уже запылившегося, но все еще лампового хипстерства. Елка на Каменке — ваша дверь в мир хендмейда, деревянных хештэгов, глинтвейна и чудом уцелевших андеркатов. Не все же новогодние праздники проводить в плотной толпе любителей елок. Денек можно провести и здесь, в домашней атмосфере настоящих семейных праздников.
Фото: Краскомпас