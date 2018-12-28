Такая традиция: гид по новогодним елкам Красноярска

Новый год — это что? Правильно: в первую очередь это елка. Именно взмахи ее зеленых лап навевают новогоднее настроение и желание провести новый год еще лучше, чем прошедший. В этом году в Красноярске особенно богато, поэтому в этом гиде мы ограничились пятью елками, пропустить которые никак нельзя.

Елка на острове Татышев

Елка-рекордсмен. В этом году она обещает стать не только самой высокой в Красноярске, даже не самой высокой в Сибири, а вообще самой длинной в стране. Высота праздничного дерева — 55 метров, что на 25 метров выше елки в Кремле. Правда, в Кремле будет настоящая цельная елка возрастом 100 лет, срубленная в истринском лесничестве, а у нас, по сути, просто металлический каркас, облепленный искусственными ветками. Но ведь наша елка намного экологичней, ее можно будет заново собрать и в следующем году, а кремлевскую после праздников останется только пустить на корм бобрам.

К тому же наша высокая-превысокая ель будет украшена инновационными экранами, запрограммированными аж двадцатью разными способами мигания и мерцания. Кстати, если учесть, что во всем остальном мире елки рождественские, наша в качестве новогодней может считаться самой высокой в мире. Короче, надо ехать и смотреть на самую высокую елку в стране — и гордиться тем, что ты красноярец.