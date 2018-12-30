В Красноярске учебные заведения на Google-картах назвали в честь Рикардо Милоса — стриптизера, ставшего мемом

Шесть учебных заведений в Красноярске пользователи Google-карт переименовали в честь Рикардо Милоса — бразильского стриптизера, который давно стал популярным мемом на западе, а в 2018 году мем добрался и до России. Переименованию подверглись две школы — №31 и 36, лицей №11, гимназия №12, Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права (Шарага имени Рикардо Милоса) и даже один из корпусов СибГАУ (Колледж Имени Рикардо Милоса).





Массовые переименования происходят по всей России. Первой внимание на это обратила«Комсомольская правда» в Челябинске, затем питерская «Фонтанка», после TJ нашел связанные со стриптизером названия во всех крупных городах страны. Отметим, что Google позволяет пользователям переименовывать объекты в картах — уточнять информацию о зданиях и учреждениях, отправляя правки администраторам сервиса. Временами из-за этого возникают флешмобы по переименовыванию — как, например, сейчас.

Рикардо Милоса TJ называет одним из самых популярных мемов «Вконтакте» на текущий момент. Узнаваемые черты стриптизера: мускулы, красная бандана и плавки с американским флагом.





