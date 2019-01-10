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Posted 10 января 2019, 11:34

Published 10 января 2019, 11:34

Modified 29 мая 2023, 09:15

Updated 29 мая 2023, 09:15

«4» — спектакль, который вы не увидите»: рецензия на 20 секунд от Юрия Богомаза

10 января 2019, 11:34

Культурный обозреватель, ведущий телеграм-канала «Чо позырить» Юрий Богомаз оценивает инновационный спектакль. Время на чтение ≈ 20 секунд.

Спектакль «4» вы действительно не увидите, ведь на входе у вас забирают телефоны и выдают повязки на глаза. Зато вы его почувствуете всеми оставшимися чувствами. Вы слепые дети, потерявшие сопровождающего. С вами происходят всякие штуки, которые вы слышите, трогаете, чувствуете на вкус и запах.

Спектакль «4» сам по себе интересный опыт, полтора часа без зрения полезно влияют на организм. Сделано все качественно и безопасно. Нет внезапных пугающих моментов, это не хоррор, это время осознать себя в совершенно нетипичной ситуации, время пережить крайне необычный опыт. Следующий показ 16 января, успевайте войти в число 20 зрителей. Билеты в инстаграме @4_in_dark.

#Редакция «ПМ»#Культура#Гиды
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