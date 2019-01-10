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Posted 10 января 2019, 08:46

Published 10 января 2019, 08:46

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Красноярцев предупредили об опасных мухах в продуктах

10 января 2019, 08:46

Специалисты Россельхознадзора предупредили об опасном вредителе — многоядной мухе-горбатке (Megaselia scalaris). Это насекомое обитает в овощах и фруктах и является переносчиком опасных инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Подробнее о мухе-горбатке можно узнать из этого видео

По словам специалистов, муха поражает не только фрукты и овощи, но также муку, вяленую рыбу, сыр, соевые продукты. Зачастую муху находят в цитрусовых, например, апельсинах. 

Личинки мухи-горбатки обитают в разлагающихся органических субстратах — причем, не только в растительных, но и в животных. Это значит, что даже люди могут быть заражены личинками мух, и такие случаи уже были зарегистрированы.

По всем жалобам нужно обращаться в Россельхознадзор по телефону 226-69-04 в будние дни и по телефону 8-953-582-84-12 в выходные.

Видео: fsvps.ru

#Сергей Ошаров#Общество#Новости
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