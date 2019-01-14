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Posted 14 января 2019, 04:33

Published 14 января 2019, 04:33

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Житель Канска продает за миллион рублей БТР-амфибию

14 января 2019, 04:33

Житель Канска продает за 1,3 миллиона рублей настоящий БТР. Объявление о продаже военной техники появилось на автоаукционе Drom.ru. По словам автора лота, на бронетранспортер у него есть все необходимые документы. 

Судя по информации в объявлении, мужчина продает бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-1) 1961 года выпуска — эта машина-амфибии разработана на основе БТР-40 и использовалась в роли стандартной легкой разведывательной, штабной и связной машины Советской армии. Как пишет владелец, оригинальный двигатель — четырехтактный дизельный д-144 — недавно был капитально отремонтирован.

Это не единственный БТР, который можно купить в Красноярском крае. К примеру, в Красноярске можно взять БРДМ-2 за 500 тысяч рублей, а за 980 тысяч ту же модификацию продают в Иланском. Дело в том, что в России можно свободно и, главное, легально купить порядка десятка разновидностей списанных и демилитаризированных броневиков. Причем БРДМ обоих модификаций являются одними из самых популярных предложений на рынке списанной военной техники.

Фото: Drom.ru

#Сергей Ошаров#Вещи#Новости
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