Хакасский заповедник назвал нелегальным полет к отшельнице Агафье Лыковой

Ранее Светлана Казина рассказала на своей странице в фейсбуке, что Лыкова ищет помощницу, которая будет помогать по хозяйству. Фотограф также сообщила о двух котятах, которых она привезла из «Таежного тупика», чтобы найти им хозяев.