Хакасский заповедник назвал нелегальным полет к отшельнице Агафье Лыковой

Posted 17 января 2019, 04:42
Published 17 января 2019, 04:42
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
Хакасский заповедник, на территории которого проживает отшельница Агафья Лыкова, проверит информацию о полете к ней алтайского фотографа Светланы Казиной. Дело в том, что заповедник не выдавал разрешение на полет, сообщила ТАСС заместитель директора заповедника Елена Ким.
Ранее Светлана Казина рассказала на своей странице в фейсбуке, что Лыкова ищет помощницу, которая будет помогать по хозяйству. Фотограф также сообщила о двух котятах, которых она привезла из «Таежного тупика», чтобы найти им хозяев.
Сейчас заповедник выясняет, действительно ли этот полет был и откуда был совершен: «Сейчас изучается достоверность информации, озвученной в социальной сети сомнительным источником <...> Сделали запрос в адрес ближайших аэропортов в Алтайском крае. Согласование на пролет по территории и посещение Агафьи заповедник не давал, несанкционированные подобные действия — административное нарушение», — пояснила Ким.
Сама Казина подтвердила журналистам, что ее публикация на фейсбуке соответствует действительности, но от комментариев отказалась.