prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января 2019, 04:42

Published 17 января 2019, 04:42

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Хакасский заповедник назвал нелегальным полет к отшельнице Агафье Лыковой

17 января 2019, 04:42

Хакасский заповедник, на территории которого проживает отшельница Агафья Лыкова, проверит информацию о полете к ней алтайского фотографа Светланы Казиной. Дело в том, что заповедник не выдавал разрешение на полет, сообщила ТАСС заместитель директора заповедника Елена Ким. 

Ранее Светлана Казина рассказала на своей странице в фейсбуке, что Лыкова ищет помощницу, которая будет помогать по хозяйству. Фотограф также сообщила о двух котятах, которых она привезла из «Таежного тупика», чтобы найти им хозяев. 

Сейчас заповедник выясняет, действительно ли этот полет был и откуда был совершен: «Сейчас изучается достоверность информации, озвученной в социальной сети сомнительным источником <...> Сделали запрос в адрес ближайших аэропортов в Алтайском крае. Согласование на пролет по территории и посещение Агафьи заповедник не давал, несанкционированные подобные действия — административное нарушение», — пояснила Ким. 

Сама Казина подтвердила журналистам, что ее публикация на фейсбуке соответствует действительности, но от комментариев отказалась. 

#Нарина Георгян#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика