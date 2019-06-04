В Красноярск приедет организатор первого ужина в Антарктиде. И устроит гастрономический вечер

В Красноярск приедет Егор Анисимов — бренд-шеф владивостокского ресторана Zuma, он же организовал первый русский ужин в Антарктиде.

Он посетит день рождения бара «Булгаков» и устроит гастрономический вечер. Все пройдет 20 июня.

фото: Berrywood Family

Главный акцент в меню вечера сделают на блюдах из камчатского краба — именно ими славится дальневосточная кухня и сам ресторан Zuma. Бренд-шеф занимается кухней на стыке азиатских, европейских и русских традиций, но при этом создает авторские блюда на основе локальных морепродуктов. Специально для ужина в «Булгакове» в Красноярск привезут свежие морские деликатесы.



Егор стажировался в лучших ресторанах Китая, Таиланда и Вьетнама, выезжал на гастрономические гастроли в ведущие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга, участвовал в экспедиции #MamontCup в Охотском море и организовал первый русский ужин на Южном полюсе.

