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Posted 4 июня 2019, 11:56

Published 4 июня 2019, 11:56

Modified 29 мая 2023, 09:25

Updated 29 мая 2023, 09:25

В Красноярск приедет организатор первого ужина в Антарктиде. И устроит гастрономический вечер

4 июня 2019, 11:56

В Красноярск приедет Егор Анисимов — бренд-шеф владивостокского ресторана Zuma, он же организовал первый русский ужин в Антарктиде. 

Он посетит день рождения бара «Булгаков» и устроит гастрономический вечер. Все пройдет 20 июня.   

фото: Berrywood Family

Главный акцент в меню вечера сделают на блюдах из камчатского краба — именно ими славится дальневосточная кухня и сам ресторан Zuma. Бренд-шеф занимается кухней на стыке азиатских, европейских и русских традиций, но при этом создает авторские блюда на основе локальных морепродуктов. Специально для ужина в «Булгакове» в Красноярск привезут свежие морские деликатесы.

Егор стажировался в лучших ресторанах Китая, Таиланда и Вьетнама, выезжал на гастрономические гастроли в ведущие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга, участвовал в экспедиции #MamontCup в Охотском море и организовал первый русский ужин на Южном полюсе. 

фото: @anisimovchef/instagram.com

  • Ресторан Zuma — обладатель различных премий и наград, в том числе «Лучший региональный ресторан» по версии ресторанного рейтинга GQ и «Лучший ресторан России» по версии Tripadvizor. 
#Еда#Новости
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