prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября 2019, 06:16

Published 22 ноября 2019, 06:16

Modified 29 мая 2023, 10:11

Updated 29 мая 2023, 10:11

В троллейбусах и трамваях размещают терминалы для самостоятельной оплаты

22 ноября 2019, 06:16

В красноярских троллейбусах и трамваях появляются стационарные терминалы для безналичной оплаты — сейчас их установили на троллейбусном маршруте №7. 

Об этом написали в официальном сообществе администрации города. В сообщении указано, что расплатиться можно смартфоном или банковской картой с функцией бесконтактной оплаты — физического картоприемника у терминала нет. 

В каждом транспорте, как указывается, устанавливается по два терминала с металлическим корпусом и антивандальным покрытием.

В департаменте транспорта «Проспекту Мира» уточнили, что терминалы пока вводят в тестовом режиме. Сейчас, кроме единственного троллейбусного маршрута, терминалы установлены в одном из правобережных трамваев. Систему планируют внедрять постепенно, на занятости кондукторов она не скажется — устройства не принимают наличные и социальные карты.

  • Безналичный расчет в красноярском транспорте начал появляться весной 2019 года. 
  • Некоторые частные перевозчики до сих пор отказываются вводить систему безналичного расчета на своих маршрутах из-за комиссии банка. 
#Анна Комарова#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика