В троллейбусах и трамваях размещают терминалы для самостоятельной оплаты

Posted 22 ноября 2019, 06:16
Published 22 ноября 2019, 06:16
Modified 29 мая 2023, 10:11
Updated 29 мая 2023, 10:11
В красноярских троллейбусах и трамваях появляются стационарные терминалы для безналичной оплаты — сейчас их установили на троллейбусном маршруте №7.
Об этом написали в официальном сообществе администрации города. В сообщении указано, что расплатиться можно смартфоном или банковской картой с функцией бесконтактной оплаты — физического картоприемника у терминала нет.
В каждом транспорте, как указывается, устанавливается по два терминала с металлическим корпусом и антивандальным покрытием.
В департаменте транспорта «Проспекту Мира» уточнили, что терминалы пока вводят в тестовом режиме. Сейчас, кроме единственного троллейбусного маршрута, терминалы установлены в одном из правобережных трамваев. Систему планируют внедрять постепенно, на занятости кондукторов она не скажется — устройства не принимают наличные и социальные карты.