В троллейбусах и трамваях размещают терминалы для самостоятельной оплаты

В департаменте транспорта «Проспекту Мира» уточнили, что терминалы пока вводят в тестовом режиме. Сейчас, кроме единственного троллейбусного маршрута, терминалы установлены в одном из правобережных трамваев. Систему планируют внедрять постепенно, на занятости кондукторов она не скажется — устройства не принимают наличные и социальные карты.