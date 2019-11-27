По Енисею хотят запустить скоростные теплоходы

Posted 27 ноября 2019, 11:30
Published 27 ноября 2019, 11:30
Modified 29 мая 2023, 10:11
Updated 29 мая 2023, 10:11
Правительство решило запустить по Енисею скоростные теплоходы, причем собственной разработки. Власти уже заказали проект за 11 миллионов рублей.
Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок. Краевое госпредприятие «Центр транспортной логистики» собирается заключить договор на покупку концептуального проекта теплохода А45-90.2 со Средне-Невским судостроительным заводом.
Продавец должен будет передать предприятию теоретический чертеж со всеми расчетами и схемами.
На теплоходе длиной 73,4 метра будут две пассажирские и прогулочные палубы, ресторан, больше сорока двух- и четырехместных спальных кают. Судно может развить скорость до 30 километров в час и вмещает до 150 пассажиров.
Судно описывается как теплоход с хорошими мореходными и скоростными характеристиками с возможностью передвижения «в любых условиях».