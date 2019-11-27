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Posted 27 ноября 2019, 11:30

Published 27 ноября 2019, 11:30

Modified 29 мая 2023, 10:11

Updated 29 мая 2023, 10:11

По Енисею хотят запустить скоростные теплоходы

27 ноября 2019, 11:30

Правительство решило запустить по Енисею скоростные теплоходы, причем собственной разработки. Власти уже заказали проект за 11 миллионов рублей.

Фото: korabel.ru

Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок. Краевое госпредприятие «Центр транспортной логистики» собирается заключить договор на покупку концептуального проекта теплохода А45-90.2 со Средне-Невским судостроительным заводом. 

Продавец должен будет передать предприятию теоретический чертеж со всеми расчетами и схемами.

На теплоходе длиной 73,4 метра будут две пассажирские и прогулочные палубы, ресторан, больше сорока двух- и четырехместных спальных кают. Судно может развить скорость до 30 километров в час и вмещает до 150 пассажиров. 

Судно описывается как теплоход с хорошими мореходными и скоростными характеристиками с возможностью передвижения «в любых условиях». 

  • В 2020 году по Енисею запустят круизный лайнер «Максим Горький». Цены на самые люксовые поездки превышают миллион рублей.
  • Ранее сообщалось, что для Красноярского края собираются построить два новых круизных лайнера, вместимость каждого — около 220 пассажиров. Стоимость одного судна может составить около 2,5 миллиарда рублей.
  • Пока на Енисее нет регулярных круизных судов. В ближайшее время планируется обновить еще пассажирский и грузовой речной транспорт региона.
#Анна Комарова#Новости
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