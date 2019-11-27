По Енисею хотят запустить скоростные теплоходы

Правительство решило запустить по Енисею скоростные теплоходы, причем собственной разработки. Власти уже заказали проект за 11 миллионов рублей.

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Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок. Краевое госпредприятие «Центр транспортной логистики» собирается заключить договор на покупку концептуального проекта теплохода А45-90.2 со Средне-Невским судостроительным заводом.

Продавец должен будет передать предприятию теоретический чертеж со всеми расчетами и схемами.

На теплоходе длиной 73,4 метра будут две пассажирские и прогулочные палубы, ресторан, больше сорока двух- и четырехместных спальных кают. Судно может развить скорость до 30 километров в час и вмещает до 150 пассажиров.

Судно описывается как теплоход с хорошими мореходными и скоростными характеристиками с возможностью передвижения «в любых условиях».

В 2020 году по Енисею запустят круизный лайнер «Максим Горький». Цены на самые люксовые поездки превышают миллион рублей.