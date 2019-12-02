Социальные проекты и новая фешн-столица: в Красноярске завершился городской форум

Во второй день форума эксперты вместе с горожанами обсудили доступную городскую среду и создание сервисов для маломобильных граждан, туристический потенциал Красноярска, а также презентовали Siberean Fashion Week.

На переговорной площадке «Горожане - горожанам. Философия партнерства современного города» участники обсудили сотрудничество городских властей и СОНКО — социально-ориентированных некоммерческих организаций. По мнению экспертов, работая в команде, власти СОНКО и бизнес могут существенно повысить социальную привлекательность Красноярска. Во многом, этому помогают соцпроекты для людей с инвалидностью.

К примеру — интернет-магазин, разработанный красноярским отделением Всероссийского общества слепых. В этом магазине слабовидящие и незрячие люди могут продавать товары, сделанные своими руками, что решит проблему их социализации и трудоустройства. Также в Красноярске работает диспетчерская служба сурдопереводчиков — слабослышащие соединяются с диспетчером по видеосвязи и могут с его помощью общаться с теми, кто не понимает жестовый язык.

Среди экспертов был гость из Израиля Дамир Миллер — разработчик первого международного сайта, который помогает маломобильным людям путешествовать. Дамир рассказал, что идея создания такого сайта возникла после знакомства с его женой Талией. Водя девушку на свидания, Дамир заметил — в 70% случаев ему не хватало информации о доступности ресторанов или театров. Иногда Дамир и Талия просто не могли никуда попасть.

«Наш проект начался с группы в фейсбуке, которая называлась «Клуб путешественников без ограничений». Это первое русскоязычное сообщество, объединяющее людей с ограниченными возможностями и безграничным желанием путешествовать, — рассказал Дамир. — Сегодня мы объединяем более четырех тысяч путешественников из многих стран мира и работаем на трех языках. Каждый из участников может задать вопрос или поделиться своим мнением от путешествия — мы построены по принципу trip-adviser. Каждый человек может поделиться своим опытом и таким образом мы собираем общую базу данных по всем направлениям туризма».

Израильский эксперт оценил возможности развития инклюзивного туризма в нашем городе: «В Красноярске я первый раз. Для меня город не особо отличается от некоторых европейских городов. Мы оценили маршруты на «Столбах» для людей с инвалидностью. Они оказались абсолютно доступными. А на вантовом мосту понравился удобный лифт, на котором можно спуститься на набережную. Ещё мы успели покататься на лошадях, которые адаптированы для иппотерапии. В Красноярске доступность начинается с аэропорта и его персонала, который сопровождает тебя по территории здания. Всё, что мы увидели, хотим добавить на наш сайт Accesstravel.com, чтобы туристы из других стран и городов смогли по достоинству оценить город и посетить его».

Красноярск станет четвёртым городом на международном сайте, который помогает маломобильным людям путешествовать с комфортом. Сегодня на сайте разработчиков из Израиля Accesstravel.com три российских города: Москва, Санкт-Петербург и Калининград. На сайте можно не только оценить доступность выбранного туристом маршрута, но и заказать доступную комнату в отелях, гида, сопровождающего, определённый тур или компанию для путешествия, посмотреть подходящие кафе в режиме он-лайн. Также у людей с особыми потребностями есть возможность работать местным гидом-экспертом по инклюзивному туризму в своём городе. Размещать информацию о нашем городе начнут в январе 2020 года.