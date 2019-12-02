Социальные проекты и новая фешн-столица: в Красноярске завершился городской форум

Во второй день форума эксперты вместе с горожанами обсудили доступную городскую среду и создание сервисов для маломобильных граждан, туристический потенциал Красноярска, а также презентовали Siberean Fashion Week.
На переговорной площадке «Горожане - горожанам. Философия партнерства современного города» участники обсудили сотрудничество городских властей и СОНКО — социально-ориентированных некоммерческих организаций. По мнению экспертов, работая в команде, власти СОНКО и бизнес могут существенно повысить социальную привлекательность Красноярска. Во многом, этому помогают соцпроекты для людей с инвалидностью.
К примеру — интернет-магазин, разработанный красноярским отделением Всероссийского общества слепых. В этом магазине слабовидящие и незрячие люди могут продавать товары, сделанные своими руками, что решит проблему их социализации и трудоустройства. Также в Красноярске работает диспетчерская служба сурдопереводчиков — слабослышащие соединяются с диспетчером по видеосвязи и могут с его помощью общаться с теми, кто не понимает жестовый язык.
Среди экспертов был гость из Израиля Дамир Миллер — разработчик первого международного сайта, который помогает маломобильным людям путешествовать. Дамир рассказал, что идея создания такого сайта возникла после знакомства с его женой Талией. Водя девушку на свидания, Дамир заметил — в 70% случаев ему не хватало информации о доступности ресторанов или театров. Иногда Дамир и Талия просто не могли никуда попасть.
«Наш проект начался с группы в фейсбуке, которая называлась «Клуб путешественников без ограничений». Это первое русскоязычное сообщество, объединяющее людей с ограниченными возможностями и безграничным желанием путешествовать, — рассказал Дамир. — Сегодня мы объединяем более четырех тысяч путешественников из многих стран мира и работаем на трех языках. Каждый из участников может задать вопрос или поделиться своим мнением от путешествия — мы построены по принципу trip-adviser. Каждый человек может поделиться своим опытом и таким образом мы собираем общую базу данных по всем направлениям туризма».
Израильский эксперт оценил возможности развития инклюзивного туризма в нашем городе: «В Красноярске я первый раз. Для меня город не особо отличается от некоторых европейских городов. Мы оценили маршруты на «Столбах» для людей с инвалидностью. Они оказались абсолютно доступными. А на вантовом мосту понравился удобный лифт, на котором можно спуститься на набережную. Ещё мы успели покататься на лошадях, которые адаптированы для иппотерапии. В Красноярске доступность начинается с аэропорта и его персонала, который сопровождает тебя по территории здания. Всё, что мы увидели, хотим добавить на наш сайт Accesstravel.com , чтобы туристы из других стран и городов смогли по достоинству оценить город и посетить его».
Красноярск станет четвёртым городом на международном сайте, который помогает маломобильным людям путешествовать с комфортом. Сегодня на сайте разработчиков из Израиля
Accesstravel.com три российских города: Москва, Санкт-Петербург и Калининград. На сайте можно не только оценить доступность выбранного туристом маршрута, но и заказать доступную комнату в отелях, гида, сопровождающего, определённый тур или компанию для путешествия, посмотреть подходящие кафе в режиме он-лайн. Также у людей с особыми потребностями есть возможность работать местным гидом-экспертом по инклюзивному туризму в своём городе. Размещать информацию о нашем городе начнут в январе 2020 года.
На другом круглом столе состоялась презентация проекта Siberian Fashion Week, учрежденного European Model Academy. Этот проект охватывает Уральский и Дальневосточный федеральные округа, но в нем также участвуют бренды и эксперты ближнего зарубежья.
По мнению генерального директора Siberian Fashion Week Евгении Мальцевой, у Красноярска есть перспективы стать фэшн-столицей.
«Это историческое событие — подписание соглашения между администрацией Красноярска и Европейской академией моделей в проекте Siberian Fashion Day, который стартует в ноябре следующего года, — рассказала Евгения. — Это уникальная площадка, которая дает возможность как брендам, так и дизайнерам продвинуться дальше. Дальше федерального уровня — за пределы страны. В Красноярске будет очень масштабный проект, высокого уровня. Его поддержали бренд-амбассадоры разных стран».
Ведущие эксперты в сфере туризма собрались за круглым столом по теме «Красноярск туристический — вызов или мечта?». Участники обсудили перспективы города в туристическом бизнесе и развитии собственного туристического продукта. Эксперты также представили план привлечения клиентов и создания туристической модели с учетом особенностей и возможностей как города, так и его компаний-партнеров.