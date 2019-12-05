Краснокнижная птица из Сибири погибла в Индии из-за ветряной электростанции. Орнитологи бьют тревогу

На зимовке в Индии погибла скопа из Саяно-Шушенского заповедника. Причиной смерти этой краснокнижной хищной птицы стала ветряная электростанция, рассказали в пресс-службе заповедника.

Как сообщается, пара заповедных скоп Усина и Сержик в начале ноября успешно улетели на зимовку в Индию. Обоим птицам специалисты заповедника установили GPS-GSM-трекеры и данные с них стали первой достоверной информацией о месте зимовки сибирских скоп.

фото здесь и далее: sayanzapoved.ru

На месте зимовки скопы начали активно осваивать территорию и это обернулось трагедией. Сержик пролетел через зону турбулентности ветровой турбины, получил контузию и сел на опору ЛЭП, расположенную в ветропарке. Вот видео с места его гибели.