Московский урбанист раскритиковал Красноярск за «транспорт для колхозников» и «квартал для нищебродов»

Начал урбанист с общих проблем города — отметил, что в развитии инфраструктуры Красноярск сейчас делает
«один шаг вперед, но одновременно три шага назад». А все, по его мнению, из-за отсутствия диалога между учреждениями.
Урбанист высказался о ситуации на дорогах: по его мнению, в режимах «черного неба» стоит винить не только заводы, но и автомобили, на которые приходится существенная доля всех выбросов.
Неудобство дорожной сети и засилье машин, считает Гершман, повлекло за собой деградацию городского общественного транспорта.
«Односторонние улицы и закрытие левых поворотов вызывают перепробеги и блуждающий транспорт. Самое ужасное, что в первую очередь это бьет по общественному транспорту, когда один маршрут ходит по разным улицам. Долгие фазы на светофорах ухудшают первую и последнюю милю для пассажиров тех же автобусов и трамваев. Еще, протягивая одно направление, вы создаете в другом месте пробку, в которой точно так же может стоять автобус с людьми. Ну и хочется напомнить, что Москва недавно тоже болела фазами 99+ секунд красного, но после масштабной кампании жителей и нагоняя от мэра сразу нашлась возможность уменьшить фазы».
Метро городу не поможет, считает урбанист. По его мнению, нужно снова пустить трамваи по левому берегу, реформировать автобусные маршруты и обновить автопарки.
«В городе нет маршруток, что хорошо, но до сих пор ходят ПАЗики. О каком уважении к жителям можно говорить, когда их возят на автобусе для вывоза колхозников с картофельных полей?»
Упомянул урбанист и городскую навигацию: в этом плане у города, по его мнению, нет никакого стандарта — на одной улице города можно увидеть десять разных адресных табличек. Навигационные стенды на улицах, отмечает Гершман, размещаются не всегда удобно.
Аркадий сравнил две пешеходные улицы, появившиеся в центре города — исторический квартал на Горького и аллею по Дзержинского. Если к строящемуся кварталу возле центрального парка у него практически не было претензий, то пешеходную Дзержинского автор раскритиковал за неудобство — улица заканчивается подземным переходом.
«Вот только все упирается в подземный переход! Погуляли, и вон под землю, нищеброды!»
Урбанист оценил благоустройство набережной — критиковал за отсутствие выхода к воде, но похвалил все остальное.
В конце обзора Гершман подвел итог — городу нужно стратегическое планирование.
«Это понимают местные эксперты, они каждый день видят невежество внутри кабинетов мэрий и провал общественных кампаний — об этом много говорили на том же Городском форуме. Если не победить эти системные проблемы и не научиться эффективно работать с уже имеющимся, город сам себя закопает. Хочется верить, что здесь перейдут от слов к делу и всё же создадут Институт города, который будет отвечать за планирование и общее направление развития по всем отраслям».
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здесь. фото: Аркадий Гершман / Livejournal