prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2019, 09:07

Published 9 декабря 2019, 09:07

Modified 29 мая 2023, 10:11

Updated 29 мая 2023, 10:11

Московский урбанист раскритиковал Красноярск за «транспорт для колхозников» и «квартал для нищебродов»

9 декабря 2019, 09:07

Московский урбанист (родом из Красноярска) Аркадий Гершман высказался в своем ЖЖ о благоустройстве родного города — он указал на «ужасный» общественный транспорт, светофоры, у которых случаются «несанкционированные митинги», и городскую навигацию, но отметил и несколько удачных решений. 

Начал урбанист с общих проблем города — отметил, что в развитии инфраструктуры Красноярск сейчас делает «один шаг вперед, но одновременно три шага назад». А все, по его мнению, из-за отсутствия диалога между учреждениями.

«Все чаще на улицах и в публичных местах встречается хорошая уличная мебель и стильные решения, но к ним невозможно дойти из-за ужасной настройки светофоров, а лучшее, что можно сделать в новых районах города — уехать из них». 

Урбанист высказался о ситуации на дорогах: по его мнению, в режимах «черного неба» стоит винить не только заводы, но и автомобили, на которые приходится существенная доля всех выбросов. 

Неудобство дорожной сети и засилье машин, считает Гершман, повлекло за собой деградацию городского общественного транспорта.

«Односторонние улицы и закрытие левых поворотов вызывают перепробеги и блуждающий транспорт. Самое ужасное, что в первую очередь это бьет по общественному транспорту, когда один маршрут ходит по разным улицам. Долгие фазы на светофорах ухудшают первую и последнюю милю для пассажиров тех же автобусов и трамваев. Еще, протягивая одно направление, вы создаете в другом месте пробку, в которой точно так же может стоять автобус с людьми. Ну и хочется напомнить, что Москва недавно тоже болела фазами 99+ секунд красного, но после масштабной кампании жителей и нагоняя от мэра сразу нашлась возможность уменьшить фазы».

Метро городу не поможет, считает урбанист. По его мнению, нужно снова пустить трамваи по левому берегу, реформировать автобусные маршруты и обновить автопарки.

«В городе нет маршруток, что хорошо, но до сих пор ходят ПАЗики. О каком уважении к жителям можно говорить, когда их возят на автобусе для вывоза колхозников с картофельных полей?»

Упомянул урбанист и городскую навигацию: в этом плане у города, по его мнению, нет никакого стандарта — на одной улице города можно увидеть десять разных адресных табличек. Навигационные стенды на улицах, отмечает Гершман, размещаются не всегда удобно.

Аркадий сравнил две пешеходные улицы, появившиеся в центре города — исторический квартал на Горького и аллею по Дзержинского. Если к строящемуся кварталу возле центрального парка у него практически не было претензий, то пешеходную Дзержинского автор раскритиковал за неудобство — улица заканчивается подземным переходом. 

«Вот только все упирается в подземный переход! Погуляли, и вон под землю, нищеброды!»

Урбанист оценил благоустройство набережной — критиковал за отсутствие выхода к воде, но похвалил все остальное.

В конце обзора Гершман подвел итог — городу нужно стратегическое планирование.

«Это понимают местные эксперты, они каждый день видят невежество внутри кабинетов мэрий и провал общественных кампаний — об этом много говорили на том же Городском форуме. Если не победить эти системные проблемы и не научиться эффективно работать с уже имеющимся, город сам себя закопает. Хочется верить, что здесь перейдут от слов к делу и всё же создадут Институт города, который будет отвечать за планирование и общее направление развития по всем отраслям».

Подробнее о критике и предложениях урбаниста можно прочесть здесь

фото: Аркадий Гершман / Livejournal

#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика