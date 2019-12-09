Московский урбанист раскритиковал Красноярск за «транспорт для колхозников» и «квартал для нищебродов»

Московский урбанист (родом из Красноярска) Аркадий Гершман высказался в своем ЖЖ о благоустройстве родного города — он указал на «ужасный» общественный транспорт, светофоры, у которых случаются «несанкционированные митинги», и городскую навигацию, но отметил и несколько удачных решений.

Начал урбанист с общих проблем города — отметил, что в развитии инфраструктуры Красноярск сейчас делает «один шаг вперед, но одновременно три шага назад». А все, по его мнению, из-за отсутствия диалога между учреждениями.

«Все чаще на улицах и в публичных местах встречается хорошая уличная мебель и стильные решения, но к ним невозможно дойти из-за ужасной настройки светофоров, а лучшее, что можно сделать в новых районах города — уехать из них».



Урбанист высказался о ситуации на дорогах: по его мнению, в режимах «черного неба» стоит винить не только заводы, но и автомобили, на которые приходится существенная доля всех выбросов.