«Безвредные советы»: МегаФон и волонтеры «Лиза Алерт» рассказали детям о правилах безопасности

Posted 10 декабря 2019, 02:10
Published 10 декабря 2019, 02:10
Modified 29 мая 2023, 10:11
Updated 29 мая 2023, 10:11
Только за один год в России пропадает больше 120 тысяч человек — это население Ачинска и Енисейска вместе взятых.
С начала года в Красноярском крае пропали 183 человека, из которых 44 — дети. Мобильный оператор МегаФон и поисковый отряд «Лиза Алерт» запустили проект, который поможет детям и их родителям больше узнать об экстремальных ситуациях и, возможно, избежать многих трагедий.
В фильме МегаФона «Безвредные советы» разбираются ситуации, в которых может оказаться каждый ребенок. Как найти родителей, если потерялся в торговом центре? Что делать, если ты провалился под лед? Как быть, если тебя пытается увести незнакомец?
Волонтеры «Лиза Алерт» объясняют правила в игровой форме и проводят мастер-классы с детьми. Такие акции проходят во многих городах России, а в Красноярске волонтеры провели урок с учениками филиала «Умка Школа» в лицее № 28.
«Школа “Лиза Алерт” в Красноярске появилась относительно недавно, но мы уже видим большой позитивный отклик от учителей и родителей и готовы проводить подобные уроки безопасности для детей в образовательных учреждениях края», – рассказал представитель отряда «Лиза Алерт» в Красноярском крае Алексей Калинин.
Кроме проведения профилактических мероприятий, МегаФон оказывает техническую поддержку поисковому отряду. Компания предоставила «Лиза Алерт» доступ к платформе «МегаФон.Поиск» — она использует геоаналитику big data и рассылает SMS-сообщения с ориентировками на пропавших людей.
По словам директора Красноярского регионального отделения МегаФона Виталия Молоткова, использование платформы сокращает поиск возможных свидетелей исчезновения человека с нескольких дней всего до нескольких минут. Система работает в Красноярском крае с этого лета.