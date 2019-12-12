Звезда кей-попа прогулялся по Красноярску и спел Цоя для бабушки ☺

Певца удивило, что билет в музей стоит всего 150 рублей и при этом там почти нет посетителей. «Почему здесь нет людей? Люди не посещают музеи, если не интересуются историей. Из-за существования истории сейчас у нас все хорошо. Время продолжает идти. Каким было счастье той эпохи?» — размышляет Сон.