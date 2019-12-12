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Posted 12 декабря 2019, 13:28

Published 12 декабря 2019, 13:28

Modified 29 мая 2023, 10:11

Updated 29 мая 2023, 10:11

Звезда кей-попа прогулялся по Красноярску и спел Цоя для бабушки ☺

12 декабря 2019, 13:28

Звезда K-Pop Сон Вон Соб устроил путешествие по Сибири. Сон посетил Новосибирск, Барнаул, Иркутск и Красноярск. У нас южнокорейский певец решил зайти в краеведческий музей и посетил часовню на Покровской горе.

Свое путешествие Сон снимал на камеру, тревел-влог он опубликовал на своем ютуб-канале.

Певца удивило, что билет в музей стоит всего 150 рублей и при этом там почти нет посетителей. «Почему здесь нет людей? Люди не посещают музеи, если не интересуются историей. Из-за существования истории сейчас у нас все хорошо. Время продолжает идти. Каким было счастье той эпохи?» — размышляет Сон.

В музее Сон встретил бабушку, с которой поговорил на английском языке. Женщина сказала, что ей 70 лет — и что 32-летний Сон Вон Соб выглядит на 15-17. Певец засмущался, поблагодарил ее на русском языке и спел несколько песен: «Fly Me to the Moon» Фрэнка Синатры и «Перемен» группы «Кино».

Еще Сона впечатлил огромный скелет мамонта, стоящий в музее. «Позже, через 1000 или 10000 лет, если будет такой музей… мы окажемся там», — сказал певец.

После посещения музея Сон поехал на Покровскую гору и посетил часовню, где поставил свечку. После прогулки по горе певец замерз и сказал, что в Сибири очень холодно, но и в Корее бывают морозы. И добавил на русском: «Я корейский мужик! Я горячий мужик!»

Путешествие Сон Вон Соба по другим городам Сибири можно посмотреть на его канале. Там есть впечатляющие вещи — например, по дороге в Иркутск кореец впервые попробовал квас и ему понравилось.

Как пишут фанаты Сон Вон Соба, свою карьеру певец начал в 2012 году. Сейчас Соб популярен в Южной Корее и выступает с собственными текстами и каверами. В том числе на группу «Кино». Соб любит путешествовать и ведет собственный тревел-влог.

#Сергей Ошаров#Люди#Новости#Мнение
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