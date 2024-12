Звезда кей-попа прогулялся по Красноярску и спел Цоя для бабушки ☺

В музее Сон встретил бабушку, с которой поговорил на английском языке. Женщина сказала, что ей 70 лет — и что 32-летний Сон Вон Соб выглядит на 15-17. Певец засмущался, поблагодарил ее на русском языке и спел несколько песен: «Fly Me to the Moon» Фрэнка Синатры и «Перемен» группы «Кино».