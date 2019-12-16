Власти: жители захламленных дворов не должны платить за вывоз мусора

Posted 16 декабря 2019, 09:24
Published 16 декабря 2019, 09:24
Modified 29 мая 2023, 10:11
Updated 29 мая 2023, 10:11
В правительстве Красноярского края обсудили «мусорную реформу».
Министр экологии Павел Корчашкин рассказал, что в октябре была утверждена новая схема обращения с отходами. Теперь край разделен не на 19, а на 14 технологических зон. Всего, по данным министерства, услугой на вывоз ТКО пользуются 92% жителей края, а к концу года планируется предоставлять ее в таком формате и на севере региона.
При этом, по информации региональных операторов, собираемость платы за услугу составляет 70% среди физлиц и 86% среди юрлиц. Губернатор Александр Усс на это ответил, что только к нему за последнее время поступило с десяток жалоб от жителей — все они указывали, что вынуждены платить за вывоз ТКО, который по факту не выполняется.
«Меня беспокоит, что люди, возможно, разуверились найти защиту у себя на местах. В связи с этим прошу наладить работу горячей линии. И напомню, на старте реформы договаривались, что главными контролерами и защитниками интересов людей будут главы муниципалитетов. Если реакции со стороны руководства территорий не было, то мы должны дать оценку работе таких глав», — добавил Усс.
Губернатор передал министру экологии папку с жалобами и поручил разобраться в каждом вопросе.