Власти: жители захламленных дворов не должны платить за вывоз мусора

При этом, по информации региональных операторов, собираемость платы за услугу составляет 70% среди физлиц и 86% среди юрлиц. Губернатор Александр Усс на это ответил, что только к нему за последнее время поступило с десяток жалоб от жителей — все они указывали, что вынуждены платить за вывоз ТКО, который по факту не выполняется.