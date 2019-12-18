Мэрия: в эксперименте «Бионорд vs песчаная смесь» победил реагент

Posted 18 декабря 2019, 03:15
Published 18 декабря 2019, 03:15
Modified 29 мая 2023, 10:11
Updated 29 мая 2023, 10:11
Власти подвели итоги эксперимента, во время которого сравнивалась обработка дорог противогололедным реагентом «Бионорд» и песчано-соляной смесью.
Как сообщили «ПМ» в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ), в эксперименте победил реагент.
Тест решили провести после массовой критики жителей из-за применения реагента. Тогда мэрия для сравнения вернулась к старой технологии и снова начала обрабатывать дороги песчаной смесью на четырех улицах города — это участки на Белинского, Игарской, Киренского и Свободном.
В управлении рассказали, что эксперимент длился с 20 ноября по 4 декабря. Там заявили, что при обработке песчано-соляной смесью на участках все равно оставался снежный накат.
В управлении ГИБДД сообщили, что на Киренского увеличилось количество ДТП из-за скользкой дороги. Кроме этого, отмечается, что при обработке смесью тротуаров на газонах остается песок, который надо будет убирать с наступлением весны и лета.
В итоге специалисты решили вернуться к обработке дорог «Бионордом».