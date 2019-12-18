prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря 2019, 03:15

Published 18 декабря 2019, 03:15

Modified 29 мая 2023, 10:11

Updated 29 мая 2023, 10:11

Мэрия: в эксперименте «Бионорд vs песчаная смесь» победил реагент

18 декабря 2019, 03:15

Власти подвели итоги эксперимента, во время которого сравнивалась обработка дорог противогололедным реагентом «Бионорд» и песчано-соляной смесью. 

Как сообщили «ПМ» в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ), в эксперименте победил реагент.

Тест решили провести после массовой критики жителей из-за применения реагента. Тогда мэрия для сравнения вернулась к старой технологии и снова начала обрабатывать дороги песчаной смесью на четырех улицах города — это участки на Белинского, Игарской, Киренского и Свободном.

В управлении рассказали, что эксперимент длился с 20 ноября по 4 декабря. Там заявили, что при обработке песчано-соляной смесью на участках все равно оставался снежный накат. 

В управлении ГИБДД сообщили, что на Киренского увеличилось количество ДТП из-за скользкой дороги. Кроме этого, отмечается, что при обработке смесью тротуаров на газонах остается песок, который надо будет убирать с наступлением весны и лета.

В итоге специалисты решили вернуться к обработке дорог «Бионордом».

  • «Бионорд» в дополнение к песчано-солевой смеси мэрия города массово стала использовать на дорогах в 2018 году. Горожане жаловались на то, что реагент, по их мнению, разъедает обувь и обшивку автомобилей, лапы животных и оставляет после себя лужи снега.
  • Тогда же была запущена петиция против использования «Бионорда». Однако активно ее стали подписывать осенью этого года.
  • В конце ноября за круглым столом представители ГИБДД и дорожных служб рассказывали о пользе реагента.
  • «ПМ» разобрался в том, что известно о реагенте, правильно ли его используют в Красноярске и безопасен ли его состав для обуви, машин и животных.
#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика