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Posted 27 декабря 2019, 09:56

Published 27 декабря 2019, 09:56

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

Фейерверк, каток и шоу: как пройдет новогодняя ночь на острове Татышев

27 декабря 2019, 09:56

Красноярцы смогут встретить Новый год на острове Татышев. В мэрии рассказали, что там будет происходить в новогоднюю ночь. 

Фото: Александр Черных

Гостей праздника ждут конкурсы с призами, театрализованные миниатюры от ведущих — братьев-снеговиков, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, популярные хиты года от местной группы и шоу барабанщиков. Ночью будет работать каток.

Красноярцы смогут увидеть на экране новогоднее обращение президента, а в полночь на острове запустят праздничный фейерверк. 

Новогодняя программа будет идти с 23:00 до 3:00 (столько же будет работать каток). 

  • В новогоднюю ночь, с 22:30 до 4:00, будут работать 14 специальных маршрутов, проходящих через остров Татышев с интервалом движения в 30 минут. 
  • Схемы и расписание можно будет посмотреть здесь, в салонах автобусов, на остановке «остров Татышев» и на портале «Красноярскгортранса».
  • Последние автобусы пройдут через остров Татышев в 03:30.
#Город#Новости
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