Фейерверк, каток и шоу: как пройдет новогодняя ночь на острове Татышев

Красноярцы смогут встретить Новый год на острове Татышев. В мэрии рассказали, что там будет происходить в новогоднюю ночь.

Фото: Александр Черных

Гостей праздника ждут конкурсы с призами, театрализованные миниатюры от ведущих — братьев-снеговиков, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, популярные хиты года от местной группы и шоу барабанщиков. Ночью будет работать каток.



Красноярцы смогут увидеть на экране новогоднее обращение президента, а в полночь на острове запустят праздничный фейерверк.

Новогодняя программа будет идти с 23:00 до 3:00 (столько же будет работать каток).

