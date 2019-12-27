prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2019, 09:19

Published 27 декабря 2019, 09:19

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

«Мутко против»: новый директор «Енисея» нанял себе охрану после гнева болельщиков в соцсетях

27 декабря 2019, 09:19

Новый директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов нанял себе охрану, сообщает телеграм-канал «Мутко против» и публикует фото — якобы из-за большого количества негативных комментариев и постов в соцсетях. 

фото: «Мутко против» / Telegram

Канал со ссылкой на собственные источники сообщил, что уже несколько дней директор клуба появляется в офисе только в сопровождении охранника. Причиной этому якобы послужили комментарии в соцсетях, в которых осуждается «политика нового руководства команды» — за месяц, прошедший с назначения Ивахова, «Енисей» покинуло несколько человек из административного и тренерского состава, в том числе и главный тренер Юрий Газзаев.

В пресс-службе клуба «Проспекту Мира» пока не стали комментировать информацию. 

  • О назначении Алексея Ивахова на должность директора ФК «Енисей» стало известно 28 ноября. В клуб он по сути вернулся — ранее тренировал футболистов клуба, в 2015 несколько месяцев был главным тренером.
  • Сейчас в турнирной таблице ФНЛ «Енисей» находится на 17 месте из 20. 
#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика