«Мутко против»: новый директор «Енисея» нанял себе охрану после гнева болельщиков в соцсетях

Новый директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов нанял себе охрану, сообщает телеграм-канал «Мутко против» и публикует фото — якобы из-за большого количества негативных комментариев и постов в соцсетях.

фото: «Мутко против» / Telegram

Канал со ссылкой на собственные источники сообщил, что уже несколько дней директор клуба появляется в офисе только в сопровождении охранника. Причиной этому якобы послужили комментарии в соцсетях, в которых осуждается «политика нового руководства команды» — за месяц, прошедший с назначения Ивахова, «Енисей» покинуло несколько человек из административного и тренерского состава, в том числе и главный тренер Юрий Газзаев.

В пресс-службе клуба «Проспекту Мира» пока не стали комментировать информацию.