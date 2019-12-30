Кот в салоне красоты и эльф-такса: сибиряки устроили новогодние фотосессии питомцам (посмотрите!)

Posted 30 декабря 2019, 02:16
Published 30 декабря 2019, 02:16
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
Жители Сибири решили поддержать новогоднее настроение и устроили своим домашним питомцам праздничные фотосессии — животных нарядили в костюмы, усадили под елочки и даже сводили в парикмахерские.
Подборку с домашними любимцами опубликовало издание Tomsk.ru. Так, в нее попала томская собака-модель Груня — у нее больше шести тысяч подписчиков в инстаграме.
Рыжего котика из Иркутска превратили во льва — во время стрижки он расслабляется от жизни с двумя детьми.
Красивое фото появилось и у одной иркутской длинношерстной таксы — собака в новогоднем антураже похожа на рождественского эльфа.
Новосибирских зверюшек даже пофотографировали для благотворительной акции.
А вот такие маленькие сибы из Новосибирска ищут хозяев в компании новогодних огоньков.