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Posted 30 декабря 2019, 02:16

Published 30 декабря 2019, 02:16

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

Кот в салоне красоты и эльф-такса: сибиряки устроили новогодние фотосессии питомцам (посмотрите!)

30 декабря 2019, 02:16

Жители Сибири решили поддержать новогоднее настроение и устроили своим домашним питомцам праздничные фотосессии — животных нарядили в костюмы, усадили под елочки и даже сводили в парикмахерские.

Подборку с домашними любимцами опубликовало издание Tomsk.ru. Так, в нее попала томская собака-модель Груня — у нее больше шести тысяч подписчиков в инстаграме. 

Рыжего котика из Иркутска превратили во льва — во время стрижки он расслабляется от жизни с двумя детьми. 

Красивое фото появилось и у одной иркутской длинношерстной таксы — собака в новогоднем антураже похожа на рождественского эльфа.

Новосибирских зверюшек даже пофотографировали для благотворительной акции. 

А вот такие маленькие сибы из Новосибирска ищут хозяев в компании новогодних огоньков. 

#Общество#Новости
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