Двое парней избили и ограбили прохожего на улице — но оставили свою куртку, чтобы он не замерз

Об этом 28-летний пострадавший сам рассказал полицейским. Он сообщил, что на него напали двое молодых людей и потребовали отдать все деньги и гаджеты, которые были с собой. Мужчина отказался — в ответ его ударили и отобрали куртку, перчатки, часы и мобильный телефон. Но после этого один из налетчиков оставил пострадавшему свою куртку.