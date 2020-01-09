Двое парней избили и ограбили прохожего на улице — но оставили свою куртку, чтобы он не замерз

Posted 9 января 2020, 05:18
Published 9 января 2020, 05:18
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
В Кемерове двое парней напали на прохожего — забрали все ценные вещи и верхнюю одежду, но оставили ему одну из своих курток.
Об этом 28-летний пострадавший сам рассказал полицейским. Он сообщил, что на него напали двое молодых людей и потребовали отдать все деньги и гаджеты, которые были с собой. Мужчина отказался — в ответ его ударили и отобрали куртку, перчатки, часы и мобильный телефон. Но после этого один из налетчиков оставил пострадавшему свою куртку.
В течение суток молодых людей поймали — им 25 и 27 лет, они уже не раз были судимы. Налетчики к этому моменту успели сдать телефон в ломбард и купить на полученные деньги алкоголь, пишет онлайн-журнал «Сибдепо». Телефон уже нашли, его вместе с другим похищенным вернут владельцу.
А в отношении молодых людей возбудили уголовное дело за грабеж (часть 2 статьи 161 УК РФ) — им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас они оба находятся в СИЗО.