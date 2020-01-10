Вася Пельмень появился в TikTok — и разнес тыкву мощным ударом 🎃🤛

Свой аккаунт Пельмень прорекламировал в инстаграме, но не все поверили, что он смог одним ударом разбить целую тыкву — некоторые предположили, что плод был замороженным или с трещиной. Еще подписчики Пельменя ответили, что с такой силой он должен был ударить блогера Эварда Била в шоу «Каменные лица».