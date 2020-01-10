Вася Пельмень появился в TikTok — и разнес тыкву мощным ударом 🎃🤛

Posted 10 января 2020, 08:45
Published 10 января 2020, 08:45
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
Чемпион по пощечинам Василий Камоцкий aka Вася Пельмень завел свой аккаунт в TikTok — и на первом же видео разнес вдребезги тыкву.
Свой аккаунт Пельмень прорекламировал в инстаграме, но не все поверили, что он смог одним ударом разбить целую тыкву — некоторые предположили, что плод был замороженным или с трещиной. Еще подписчики Пельменя ответили, что с такой силой он должен был ударить блогера Эварда Била в шоу «Каменные лица».