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Posted 10 января 2020, 08:45

Published 10 января 2020, 08:45

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

Вася Пельмень появился в TikTok — и разнес тыкву мощным ударом 🎃🤛

10 января 2020, 08:45

Чемпион по пощечинам Василий Камоцкий aka Вася Пельмень завел свой аккаунт в TikTok — и на первом же видео разнес вдребезги тыкву.

Вот аккаунт Васи, а вот его удар по тыкве

Свой аккаунт Пельмень прорекламировал в инстаграме, но не все поверили, что он смог одним ударом разбить целую тыкву — некоторые предположили, что плод был замороженным или с трещиной. Еще подписчики Пельменя ответили, что с такой силой он должен был ударить блогера Эварда Била в шоу «Каменные лица».

  • Вася Пельмень стал чемпионом России по пощечинам и прославился этим на весь интернет. На шоу «Каменные лица» он вырубал пощечиной Кирилла Руки-базуки, выдерживал удары 130-килограммового москвича, но на другом шоу впервые потерпел поражение. Все это он делал ради покупки комбайна.
#Сергей Ошаров#Люди#Новости
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