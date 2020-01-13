Блогер-лесник показал, как выжить в «сугробе Хеопса». И простудился 🤒

Posted 13 января 2020, 03:41
Published 13 января 2020, 03:41
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
Красноярский блогер Игорь «Лесник» Шехоркин снял ролик о выживании в сугробе — на этот раз он ночевал в «сугробе Хеопса».
Лесник постарался забраться как можно дальше в лес. Для строительства сугроба он использовал лопату, но, как мы знаем из его видео, Игорь Лесник способен построить укрытие и из подручных средств.
«Отъехал подальше, отошел тоже подальше, и все равно слышно выстрелы этих невменяемых охотников, которые стреляют в беззащитных животных. Очень много следов косули было, когда я пришел, следов лисы», — отметил Игорь.
Блогер сделал огромный сугроб в виде четырехгранной пирамиды и вырыл в нем небольшую нору, куда накидал древесной коры. Несмотря на довольно маленькое отверстие, Лесник сказал, что обогреть его все же будет сложно.
Лесник просидел в сугробе всю ночь, там была высокая влажность — около 90%, а температура колебалась в пределах 4 градусов. Судя по всему, блогер простудился во время ночевки в сугробе, ведь в начале ролика он показывает градусник с температурой 37,8.