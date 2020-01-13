На «Столбах» разбили и вскрыли машину туриста. В соцсетях пишут, что это не впервые, — и просят поставить камеры

Posted 13 января 2020, 07:12
Published 13 января 2020, 07:12
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
В национальном парке «Столбы» неизвестные разбили заднее стекло автомобиля и вытащили из салона портфель с фототехникой. Полиция возбудила уголовное дело о краже.
Инцидент произошел 9 января — машина была припаркована на общей стоянке, написал в соцсетях ее владелец Максим Кротов. Новостям ТВК он оценил украденное в 15 тысяч рублей.
В комментариях под этим постом пользователи отметили, что машины в нацпарке вскрывают уже не в первый раз, призывая принять меры и установить видеокамеры.
В пресс-службе «Столбов» «ПМ» не смогли прокомментировать ситуацию, пояснив, что стоянка находится на муниципальной территории. Получить комментарий в администрации Свердловского района пока не удалось.