Самолет из Красноярска экстренно сел в Перми. Пассажиру стало плохо — его увезли в больницу

Posted 14 января 2020, 06:34
Published 14 января 2020, 06:34
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
Самолет, вылетевший из Красноярска, экстренно посадили в Перми из-за плохого самочувствия пассажира. Речь идет о Boeing 737 компании S7 Airlines, который выполнял рейс в Москву.
Инцидент произошел сегодня рано утром, 14 января, в пермском аэропорту Большое Савино. В аэропорту «ПМ» уточнили, что у пассажира ухудшилось самочувствие из-за низкого давления.
Самолет совершил вынужденную посадку. Мужчине оказали первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован в больницу.
Затем самолет продолжил полет по прежнему маршруту.