prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января 2020, 06:34

Published 14 января 2020, 06:34

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

Самолет из Красноярска экстренно сел в Перми. Пассажиру стало плохо — его увезли в больницу

14 января 2020, 06:34

Самолет, вылетевший из Красноярска, экстренно посадили в Перми из-за плохого самочувствия пассажира. Речь идет о Boeing 737 компании S7 Airlines, который выполнял рейс в Москву. 

Инцидент произошел сегодня рано утром, 14 января, в пермском аэропорту Большое Савино. В аэропорту «ПМ» уточнили, что у пассажира ухудшилось самочувствие из-за низкого давления. 

Самолет совершил вынужденную посадку. Мужчине оказали первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован в больницу.

Затем самолет продолжил полет по прежнему маршруту.

#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика