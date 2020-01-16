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Posted 16 января 2020, 00:41

Published 16 января 2020, 00:41

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

В Красноярске открыли отделение для неизлечимо больных детей. Дальше в планах — центр поддержки для их родителей

16 января 2020, 00:41

В Красноярске открылось паллиативное отделение для неизлечимо больных детей — оно рассчитано на 20 пациентов и является первым в крае. 

фото здесь и далее: kraszdrav.ru

В краевом минздраве сообщили, что в нем будут принимать детей до 18 лет с неизлечимыми заболеваниями: 

«Здесь будут находиться самые тяжелые детки, родители которых по каким-то причинам не могут с ними остаться дома при поддержке выездных бригад. Детям смогут под постоянным присмотром корректировать обезболивающую терапию. Здесь же родители смогут на какой-то период оставить ребенка. И что важно — здесь родителей будут обучать уходу за тяжелыми детьми».

Отмечается, что родители смогут навещать своих детей в любое время. В отделении есть палаты для совместного пребывания пациента и одного из родителей. Примерный срок пребывания каждого ребенка — 21 день, с возможным продлением по решению врачей. 

Отделение размещено на базе дома ребенка №3, в отдельном корпусе. В нем работают педиатр, анестезиолог-реаниматолог, психологи, медицинский психолог, социальные работники, невролог и врач ЛФК.

На ремонт и оснащение отделения, как сообщается, было потрачено около 20 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Депутат заксобрания Илья Зайцев уточнил, что у коллектива отделения есть планы создать на базе отделения детский координационный центр паллиативной помощи и центр поддержки, где родителям тоже окажут помощь — в том числе и психологическую.

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