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Posted 18 января 2020, 06:45

Published 18 января 2020, 06:45

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

Красноярские полицейские задержали в Москве подозреваемого в нападении на посетителей кафе в Октябрьском районе

18 января 2020, 06:45

Сотрудники Управления уголовного розыска в Москве задержали четвертого подозреваемого в нападении на посетителей кафе.

Вероятно, речь идет об объявленном ранее в розыск 33-летнем Зейнале Сулейманове, которому предлагали сдаться добровольно.

«Отделом дознания МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российский Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет».

ГУ МВД по Красноярскому краю
  • Инцидент произошел несколько месяцев назад. Четверо мужчин «из хулиганских побуждений» избили нескольких посетителей кафе в Октябрьском районе. 
  • Одним из задержанных по делу стал гендиректор и учредитель СПК «Сфера» Абилфаз Аллахяров — ему присвоили статус подозреваемого. По данным сайта Rusprofile, СПК «Сфера» с 2011 года выиграла госконтрактов на сумму более 1,5 миллиарда рублей, в том числе по подготовке к Универсиаде.
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