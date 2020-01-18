Красноярские полицейские задержали в Москве подозреваемого в нападении на посетителей кафе в Октябрьском районе

Posted 18 января 2020, 06:45
Published 18 января 2020, 06:45
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
Сотрудники Управления уголовного розыска в Москве задержали четвертого подозреваемого в нападении на посетителей кафе.
Вероятно, речь идет об объявленном ранее в розыск 33-летнем Зейнале Сулейманове, которому предлагали сдаться добровольно.
«Отделом дознания МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российский Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет».