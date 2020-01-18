Красноярские полицейские задержали в Москве подозреваемого в нападении на посетителей кафе в Октябрьском районе

Сотрудники Управления уголовного розыска в Москве задержали четвертого подозреваемого в нападении на посетителей кафе.



Вероятно, речь идет об объявленном ранее в розыск 33-летнем Зейнале Сулейманове, которому предлагали сдаться добровольно.