Мэрия объяснила исчезновение пушки на Караульной горе. Вернется ли она, все еще непонятно

Posted 20 января 2020, 08:21
Published 20 января 2020, 08:21
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
В мэрии Красноярска сказали, почему возле часовни на Караульной горе убрали гаубицу. Одна из причин, по заявлению администрации, — взрывы в Каменке летом 2019 года.
Вице-мэр Владислав Логинов сказал, что «пушка» работала «длительный период», поэтому ее увезли на «регламентные работы». Кроме этого, после августовских взрывов в Ачинском районе, поясняет чиновник, ужесточили требования использования таких орудий.
«Помимо регламентных работ, мы ведем работу с федеральными ресурсами, чтобы в рамках законности, в рамках новых требований привести работу нашего сигнального оружия. Хотелось бы сохранить традиции», — сказал Логинов.
фото на обложке: Роман Безручко