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Posted 20 января 2020, 08:21

Published 20 января 2020, 08:21

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

Мэрия объяснила исчезновение пушки на Караульной горе. Вернется ли она, все еще непонятно

20 января 2020, 08:21

В мэрии Красноярска сказали, почему возле часовни на Караульной горе убрали гаубицу. Одна из причин, по заявлению администрации, — взрывы в Каменке летом 2019 года.

Вице-мэр Владислав Логинов сказал, что «пушка» работала «длительный период», поэтому ее увезли на «регламентные работы». Кроме этого, после августовских взрывов в Ачинском районе, поясняет чиновник, ужесточили требования использования таких орудий.

«Помимо регламентных работ, мы ведем работу с федеральными ресурсами, чтобы в рамках законности, в рамках новых требований привести работу нашего сигнального оружия. Хотелось бы сохранить традиции», — сказал Логинов.
  • 16 декабря в мэрии сообщили, что гаубицу отправили на ремонт. Тогда поясняли, что «пушку» доставили на учебно-полевую базу Военно-инженерного института СФУ. Точные даты возвращения орудия сразу не сообщали.
  • Позже появилась информация о том, что «пушку» убрали навсегда якобы из-за критики Пимашковым мэра Еремина. В мэрии это отрицали, однако не давали уточнений. В СФУ говорили, что не занимаются ремонтом. 
  • На днях мэр Сергей Еремин неопределенно ответил на вопрос о возвращении пушки: «Думаю, если пушку отремонтируют, она вернется». 
  • Саму традицию полуденного выстрела в Красноярске ввели в 2001 году. С 2015 года залп начала давать гаубица Д-30 производства начала 1960-х годов

фото на обложке: Роман Безручко

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