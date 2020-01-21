Пиарщик из Иркутска сыграл на рояле в красноярском аэропорту. И спел романс на стихи Есенина — послушайте!

Posted 21 января 2020, 14:09
Published 21 января 2020, 14:09
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
В красноярском аэропорту сыграли на рояле и спели романс на стихи Есенина «Письмо к женщине».
Играл и пел, как оказалось, Андрей Оланов, пиарщик из Иркутска. А снял все это начинающий видеоблогер Дмитрий, который пообещал исполнителю популярность.
«В последний раз, когда был в Красноярске, очень рвался в аэропорт, потому что теперь там рояль. Ночью играл сам себе перед самолетом, а на меня напал мужик и сказал, что он блогер. Обещал мне популярность. Популярность так и не нагрянула, а вот в красноярский аэропорт опять хочется. Есть что-то наркоманское в музыке, которая получается из собственных усилий», — написал Андрей в фейсбуке.