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Posted 21 января 2020, 14:09

Published 21 января 2020, 14:09

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

Пиарщик из Иркутска сыграл на рояле в красноярском аэропорту. И спел романс на стихи Есенина — послушайте!

21 января 2020, 14:09

В красноярском аэропорту сыграли на рояле и спели романс на стихи Есенина «Письмо к женщине». 

Играл и пел, как оказалось, Андрей Оланов, пиарщик из Иркутска. А снял все это начинающий видеоблогер Дмитрий, который пообещал исполнителю популярность.

«В последний раз, когда был в Красноярске, очень рвался в аэропорт, потому что теперь там рояль. Ночью играл сам себе перед самолетом, а на меня напал мужик и сказал, что он блогер. Обещал мне популярность. Популярность так и не нагрянула, а вот в красноярский аэропорт опять хочется. Есть что-то наркоманское в музыке, которая получается из собственных усилий», — написал Андрей в фейсбуке.
  • Белый рояль Yamaha установили в зоне прилета междугороднего терминала аэропорта 9 октября прошлого года. За инструментом тщательно следят, а играть на нем может любой желающий.
#Сергей Ошаров#Люди#Новости
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