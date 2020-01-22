СК опубликовал видео ареста главы красноярского пенсионного фонда. Из-за взятки в 13 миллионов (!)

О задержании Дениса Майбороды стало известно 21 января. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Майбороде «занесли» 13 миллионов рублей за победу в аукционе на заключение госконтракта стоимостью более 130 миллионов рублей.