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Posted 22 января 2020, 08:52

Published 22 января 2020, 08:52

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

СК опубликовал видео ареста главы красноярского пенсионного фонда. Из-за взятки в 13 миллионов (!)

22 января 2020, 08:52

Следственный комитет опубликовал оперативное видео задержания главы краевого Пенсионного фонда России Дениса Майбороды. На кадрах видно, как его доставили в суд и позже отправили под арест в СИЗО.

О задержании Дениса Майбороды стало известно 21 января. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Майбороде «занесли» 13 миллионов рублей за победу в аукционе на заключение госконтракта стоимостью более 130 миллионов рублей.

СК сообщает, что указанная сделка решением арбитражного суда признана недействительной. Глава ПФР Денис Майборода свою вину не признает. В СИЗО он проведет месяц.

  • Под арестом находится и замглавы краевого ПФР Алексей Трофимов. По версии следствия, в 2017 году чиновник был причастен к покупке зданий для отделения фонда, которые были приобретены по завышенной цене — за 130 миллионов рублей при реальной стоимости в 54 миллиона. 
  • Таким образом были похищены 76 миллионов, принадлежащие фонду, полагают следователи. По этому эпизоду было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).
  • Позже в отношении Трофимова возбудили еще одно дело, о получении взятки в 180 тысяч рублей от директора строительной фирмы. Следствие считает, что за взятку Трофимов принял капремонт помещений в районном управлении ПФР. Впоследствии чиновнику предъявили еще один эпизод получения взятки.
  • Защита Трофимова не согласна с предъявленными обвинениями и считает, что чиновник «стал заложником непопулярной пенсионной реформы».
#Сергей Ошаров#Криминал#Новости
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