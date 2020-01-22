СК опубликовал видео ареста главы красноярского пенсионного фонда. Из-за взятки в 13 миллионов (!)

Posted 22 января 2020, 08:52
Published 22 января 2020, 08:52
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
Следственный комитет опубликовал оперативное видео задержания главы краевого Пенсионного фонда России Дениса Майбороды. На кадрах видно, как его доставили в суд и позже отправили под арест в СИЗО.
О задержании Дениса Майбороды стало известно 21 января. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Майбороде «занесли» 13 миллионов рублей за победу в аукционе на заключение госконтракта стоимостью более 130 миллионов рублей.
СК сообщает, что указанная сделка решением арбитражного суда признана недействительной. Глава ПФР Денис Майборода свою вину не признает. В СИЗО он проведет месяц.