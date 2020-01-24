«Вы заряжаете меня мыслями победить ужасающий диагноз». Бьюти-блогеру из Красноярска собирают деньги на лечение рака

Posted 24 января 2020, 04:58
Published 24 января 2020, 04:58
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
На лечение журналистки и блогера из Красноярска Настасьи Поползиной начали собирать деньги — у нее обнаружили образования в печени и других органах.
Сейчас Настасья проходит обследование в Израиле — в своих сторис она сообщила, что ей уже сделали биопсию. Для диагностики ей может потребоваться молекулярный анализ в Бостоне, который стоит девять тысяч долларов (больше 550 тысяч рублей).
Настасья уже писала, что для лечения ей как минимум придется потратить первый взнос на ипотеку, которую она планировала взять в этом году. Сейчас в телеграм-канале «Настя выздоравливает» собирают деньги ей на лечение, там же можно посмотреть реквизиты для перевода.
«У меня не хватает слов описать, что происходит вокруг меня сейчас благодаря вам. Вам! Вы заряжаете меня мыслями победить этот ужасающий диагноз», — написала Настя в своем инстаграме.
Около 30 магазинов и спа-салонов в качестве поддержки объявили 25 января субботнюю акцию «Настин день». Часть денег, полученных с продаж, бизнесмены переведут на счета девушки.
фото на обложке: instagram.com/popolzina/