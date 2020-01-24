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Posted 24 января 2020, 04:58

Published 24 января 2020, 04:58

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

«Вы заряжаете меня мыслями победить ужасающий диагноз». Бьюти-блогеру из Красноярска собирают деньги на лечение рака

24 января 2020, 04:58

На лечение журналистки и блогера из Красноярска Настасьи Поползиной начали собирать деньги — у нее обнаружили образования в печени и других органах. 

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Страшно? ⠀ Самый страшный момент был тогда, когда я не знала, что делать. Узист «Бионики» дрожащим голосом сообщила мне, что даже не знает, к кому конкретно меня отправить🙈. МРТ... МСКТ... Скорее всего в тот момент ей было ещё страшнее чем мне, а сообщать жуткие подозрения пациенту видимо не этично. Короче, выйдя из кабинета и прочитав в назначении о «множественных образованиях на печени» я реально не знала куда бежать🙌🏻. Первая здравая мысль была позвонить Оксане @oxana.hi , так как она сейчас работает в Краевой. ⠀ Дальше мои результаты моих узи разошлись по вотсапам лучших специалистов города, благодаря оперативным действиям которых Оксана нарисовала мне чёткий план действий на ближайшие дни. ⠀ Когда пришло время рассказать мне о том, что онкологию подтвердили, Оксана сделала это сразу предложив мне готовое решение - лететь в Израиль. ⠀ Помню свою первую неконтролируемую истерику, по прилёту в Тель-Авив, на границе. Нас немного задержали и в кабинете выясняли причину прибытия в Израиль, мне пришлось впервые, вслух сказать, что у меня рак!!! ⠀ Сейчас мы идём по чёткому плану лечения, и я чувствую себя не брошенной, а под крылом участливых людей. Наверное поэтому мне не так страшно, как могло бы быть. Не так страшно за себя... ⠀ Я знаю, что страхи исполняются быстрее чем желания, но я не могу отделаться от страха за детей😥. Стоит только допустить мысль, что Зои меня не запомнит, слёзы льются рекой. ⠀ Мысли о детях делают меня и сильной, и уязвимой одновременно. И ваша поддержка на самом деле отвлекает от грустных мыслей. ⠀ В шапке профиля ссылка на канал в телеграм, где указаны мои реквизиты. Спасибо за участие🙌🏻, у меня не хватает слов описать, что происходит вокруг меня сейчас благодаря вам. Вам! Вы заряжаете меня мыслями победить этот ужасающий диагноз. ⠀ P.S.: Я знаю, что многие из вас сейчас тоже напуганы и не понимают, куда бежать и что проверять. В моем случае беду увидело обычное узи. Поэтому начните проверку своего здоровья хотябы с этой несложной, недорогой и безболезненной процедуры 🙏🏻. Ее делают на каждом шагу, просто мало кто ходит проверяться без симптоматики. И мой опыт показывает, что зря😔.

Публикация от НАСТАСЬЯ ПОПОЛЗИНА - blogger (@popolzina)

Сейчас Настасья проходит обследование в Израиле — в своих сторис она сообщила, что ей уже сделали биопсию. Для диагностики ей может потребоваться молекулярный анализ в Бостоне, который стоит девять тысяч долларов (больше 550 тысяч рублей).

Настасья уже писала, что для лечения ей как минимум придется потратить первый взнос на ипотеку, которую она планировала взять в этом году. Сейчас в телеграм-канале «Настя выздоравливает» собирают деньги ей на лечение, там же можно посмотреть реквизиты для перевода.

«У меня не хватает слов описать, что происходит вокруг меня сейчас благодаря вам. Вам! Вы заряжаете меня мыслями победить этот ужасающий диагноз», — написала Настя в своем инстаграме.

Около 30 магазинов и спа-салонов в качестве поддержки объявили 25 января субботнюю акцию «Настин день». Часть денег, полученных с продаж, бизнесмены переведут на счета девушки. 

  • Недавно Настасья проходила обследование перед установкой грудных имплантов, но анализы ничего не показывали.

фото на обложке: instagram.com/popolzina/

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