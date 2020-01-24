«Вы заряжаете меня мыслями победить ужасающий диагноз». Бьюти-блогеру из Красноярска собирают деньги на лечение рака

Настасья уже писала, что для лечения ей как минимум придется потратить первый взнос на ипотеку, которую она планировала взять в этом году. Сейчас в телеграм-канале «Настя выздоравливает» собирают деньги ей на лечение, там же можно посмотреть реквизиты для перевода.