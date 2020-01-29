Сухой закон, вера в бога и запрет абортов: что предложили для Конституции красноярские активисты

В Красноярске активисты обсудили с сенатором Андреем Клишасом поправки в Конституцию — они предложили ввести в стране сухой закон, запретить аборты, повысить уровень социального обеспечения.

29 января один из руководителей рабочей группы по изменению Конституции сенатор Андрей Клишас встретился с красноярскими общественниками — представителями общественных организаций, научно-образовательного сообщества, религиозных конфессий, молодежных объединений и СМИ.

Клишас пояснил основную суть поправок, предложенных Путиным — общественники внесли и свои предложения: сухой закон и запрет абортов, признание семьей только союз мужчины и женщины.

Некоторые предложили прописать в Конституции важность веры в бога, а представитель РПЦ предложил помогать многодетным семьям и после совершеннолетия детей.

Среди других предложений: требования сохранять русский язык и увеличить роль местного самоуправления.