Сухой закон, вера в бога и запрет абортов: что предложили для Конституции красноярские активисты
29 января 2020, 12:56
В Красноярске активисты обсудили с сенатором Андреем Клишасом поправки в Конституцию — они предложили ввести в стране сухой закон, запретить аборты, повысить уровень социального обеспечения.
Во время послания Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, он предложил прописать обязательную индексацию пенсий и норму о минимальном размере оплаты труда, приравненном к прожиточному минимуму. Еще — ужесточить требования к кандидатуре президента, расширить функции парламента, запретить судьям, губернаторам, депутатам и министрам иметь вид на жительство и гражданство в другой стране, ограничить приоритет международного права и другое.
29 января один из руководителей рабочей группы по изменению Конституции сенатор Андрей Клишас встретился с красноярскими общественниками — представителями общественных организаций, научно-образовательного сообщества, религиозных конфессий, молодежных объединений и СМИ.
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