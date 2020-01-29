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Posted 29 января 2020, 12:56

Published 29 января 2020, 12:56

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

Сухой закон, вера в бога и запрет абортов: что предложили для Конституции красноярские активисты

29 января 2020, 12:56

В Красноярске активисты обсудили с сенатором Андреем Клишасом поправки в Конституцию — они предложили ввести в стране сухой закон, запретить аборты, повысить уровень социального обеспечения.

  • Во время послания Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, он предложил прописать обязательную индексацию пенсий и норму о минимальном размере оплаты труда, приравненном к прожиточному минимуму. Еще — ужесточить требования к кандидатуре президента, расширить функции парламента, запретить судьям, губернаторам, депутатам и министрам иметь вид на жительство и гражданство в другой стране, ограничить приоритет международного права и другое. 

29 января один из руководителей рабочей группы по изменению Конституции сенатор Андрей Клишас встретился с красноярскими общественниками — представителями общественных организаций, научно-образовательного сообщества, религиозных конфессий, молодежных объединений и СМИ. 

Клишас пояснил основную суть поправок, предложенных Путиным — общественники внесли и свои предложения: сухой закон и запрет абортов, признание семьей только союз мужчины и женщины.

Некоторые предложили прописать в Конституции важность веры в бога, а представитель РПЦ предложил помогать многодетным семьям и после совершеннолетия детей. 

Среди других предложений: требования сохранять русский язык и увеличить роль местного самоуправления.

Идея ввести сухой закон у Клишаса вызвала вопросы. По его мнению, с пьянством нужно бороться не поправками в Конституцию, а решениями властей. Некоторые предложения сенатор поддержал.

Предложения активистов передадут в рабочую группу по изменению Конституции. По словам Клишаса, народное голосование по изменениям в основной закон может пройти в апреле.

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