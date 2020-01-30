Назначенный временным главой Севастополя красноярец попал под санкции ЕС и США

Posted 30 января 2020, 06:33
Published 30 января 2020, 06:33
Modified 29 мая 2023, 10:13
Updated 29 мая 2023, 10:13
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя красноярец Михаил Развожаев попал в список лиц, против которых Европейским союзом введены персональные санкции. Позднее в подобный список Развожаева внес и Минфин США.
На сайте Евросовета указано, что 28 января в санкционный список включили семь человек, причастных к организации выборов в Крыму и Севастополе. Индивидуальные санкции предусматривают заморозку счетов в странах ЕС и запрет на въезд. Всего в списке ЕС сейчас находятся 177 человек, 44 предприятия.
Политик прокомментировал введение санкций — Развожаев сказал РИА Новости Крым, что в его жизни после этого ничего не поменяется:
«Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных "запретительных" списках. Зарубежных активов у меня никогда не было, поэтому замораживание активов меня не волнует. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России. Учитывая позицию ЕС по отношению к Крыму и Севастополю, то рабочих поездок за границу не было, поэтому и здесь ничего не изменилось».