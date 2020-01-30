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Posted 30 января 2020, 06:33

Published 30 января 2020, 06:33

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

Назначенный временным главой Севастополя красноярец попал под санкции ЕС и США

30 января 2020, 06:33

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя красноярец Михаил Развожаев попал в список лиц, против которых Европейским союзом введены персональные санкции. Позднее в подобный список Развожаева внес и Минфин США.

На сайте Евросовета указано, что 28 января в санкционный список включили семь человек, причастных к организации выборов в Крыму и Севастополе. Индивидуальные санкции предусматривают заморозку счетов в странах ЕС и запрет на въезд. Всего в списке ЕС сейчас находятся 177 человек, 44 предприятия.

Развожаев попал в еще один санкционный список — министерства финансов США. 

Политик прокомментировал введение санкций — Развожаев сказал РИА Новости Крым, что в его жизни после этого ничего не поменяется:

«Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных "запретительных" списках. Зарубежных активов у меня никогда не было, поэтому замораживание активов меня не волнует. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России. Учитывая позицию ЕС по отношению к Крыму и Севастополю, то рабочих поездок за границу не было, поэтому и здесь ничего не изменилось».
  • Михаил Развожаев родился и получил образование в Красноярске. С 2008 года работал на руководящих должностях в правительстве Красноярского края. В 2012-2014 годах был заместителем руководителя администрации губернатора края. Затем перешел на должность заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа.
  • Осенью 2018 года исполнял обязанности руководителя Хакасии, возглавил исполком Общероссийского народного фронта. Исполняющим обязанности губернатора Севастополя Развожаева назначили в июле 2019 года.

фото на обложке: www.instagram.com/razvozhaev.m 

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