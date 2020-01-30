Назначенный временным главой Севастополя красноярец попал под санкции ЕС и США

На сайте Евросовета указано, что 28 января в санкционный список включили семь человек, причастных к организации выборов в Крыму и Севастополе. Индивидуальные санкции предусматривают заморозку счетов в странах ЕС и запрет на въезд. Всего в списке ЕС сейчас находятся 177 человек, 44 предприятия.