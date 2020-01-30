Невезучий грабитель украл кассу из магазина, но растерял все деньги. Смотрите видео 🙃

Posted 30 января 2020, 10:51
Published 30 января 2020, 10:51
Modified 29 мая 2023, 10:13
Updated 29 мая 2023, 10:13
В Канске парень пытался украсть ящик с деньгами из кассы магазина, но не вышло — он рассыпал все деньги на входе, и его поймали через час.
В полиции рассказали, что 28-летний парень в маске зашел в магазин на окраине города, вытащил ящик из кассового аппарата и убежал.
видео: 24.мвд.рф
Правда, молодой человек скрылся без денег — купюры были разбросаны в тамбуре. Попытка грабежа попала на камеру наблюдения в магазине. На записи видно, что грабитель одет в яркую красную жилетку.
Патрульные поймали молодого человека в течение часа — скрываясь, он поменял местами приметную жилетку и куртку, на которую она была надета.
Против парня возбудили уголовное дело о грабеже и покушении на преступление (часть 1 статьи 161 и часть 3 статьи 30 УК РФ соответственно) — ему грозит до четырех лет лишения свободы.