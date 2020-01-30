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Posted 30 января 2020, 10:51

Published 30 января 2020, 10:51

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

Невезучий грабитель украл кассу из магазина, но растерял все деньги. Смотрите видео 🙃

30 января 2020, 10:51

В Канске парень пытался украсть ящик с деньгами из кассы магазина, но не вышло — он рассыпал все деньги на входе, и его поймали через час. 

В полиции рассказали, что 28-летний парень в маске зашел в магазин на окраине города, вытащил ящик из кассового аппарата и убежал.  

видео: 24.мвд.рф

Правда, молодой человек скрылся без денег — купюры были разбросаны в тамбуре. Попытка грабежа попала на камеру наблюдения в магазине. На записи видно, что грабитель одет в яркую красную жилетку.

Патрульные поймали молодого человека в течение часа — скрываясь, он поменял местами приметную жилетку и куртку, на которую она была надета.

Против парня возбудили уголовное дело о грабеже и покушении на преступление (часть 1 статьи 161 и часть 3 статьи 30 УК РФ соответственно) — ему грозит до четырех лет лишения свободы.

  • А вот этот неудачливый грабитель в 2016 году забрался в дивногорскую пиццерию ночью — ничего не нашел в темноте и улегся спать прямо там.
  • В 2015 году красноярец пытался ограбить павильон в Северном — он застрял в крыше магазина, будучи в одних трусах.
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